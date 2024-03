Po čtyřech a půl letech navlékl zlínský dres, nastoupil na Letné jako domácí hráč. Navrátilec z Plzně Libor Holík při obnovené premiéře pomohl ševcům skolit Liberec, k postupu do semifinále domácího poháru.

Fotbalista Libor Holík je zpátky ve Zlíně, kterému pomohl k postupu do semifinále MOL Cupu. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Hlavně jsme se těšil. Hrálo se mi dobře, ale musel jsem se rozdýchat, protože jsem nebyl nějakou dobu v zápřahu. Pauza na mě šla poznat. Věřím, že to bude jenom lepší,“ říká pětadvacetiletý fotbalista.

Trenér Červenka postavil Holík nikoliv na kraj obrany, ale na pravou zálohu. Na straně si počínal velmi slušně.

„Není mi úplně jedno, kde hraji. Nejlépe se cítím na bekovi, kde nastupuji celý život. Ale zvykl jsem si rychle. S Fantim jsme si rozuměli. Byla výhoda, že jsme si mohli měnit pozice, zaskakovat za sebe,“ uvedl.

Rodák ze Záhorovic vydržel na hřišti více než hodinu. Střídal v 67. minutě za stavu 1:0, hektický závěr a hlavně prodloužení sledoval z lavičky náhradníků.

„Když se jenom díváte a nemáte možnost to ovlivnit, je to vždycky horší. Od kluků tam ale byla super reakce na inkasovaný gól, pak už jsme to ubránili,“ těší Holíka.

Zvládl by odehrát kompletních 120 minut?

„Asi jo. Těsně před střídáním jsem se začal cítit nejlépe,“ tvrdí s úsměvem.

„Jsem hlavně rád, že jsme to zvládli a postoupili,“ přidává.

Los si s Holíkem pohrál. Zlíňané v semifinále MOL Cupu narazí buď na Plzeň nebo Jablonec. V obou klubech dravý bek působil. Jelikož má ve Viktorce platnou smlouvu, hrát proti Západočechům by nesměl.

Proti Jablonci by samozřejmě mohl nastoupit. „Chtěli jsme hrát samozřejmě doma, což nám nevyšlo, ale popereme se o postup,“ slibuje.

Na Letné ale nikdo pohár neřeší. Dál pokračují v přípravě na nedělní ligovou bitvu s Baníkem Ostrava. „Soustředíme se na sebe, svoji hru. Potřebujeme bodovat, uspět. Hrajeme doma, chceme to zvládnout,“ říká.

Cesta k úspěchu znovu povede jenom přes poctivou hru, velké nasazení. „Musíme být kompaktní, soupeře nepouštět do brejků, šancí,“ ví dobře.

I když Baník na jaře nezáří, drží se v elitní šestce, bojuje o evropské poháry.

„Mám k němu respekt, je pořád stejný. Je to kvalitní tým, v kádru má výborné hráče. Ostrava je silná vpředu, kompaktní směr dozadu. Budeme muset si s tím ale poradit,“ uvědomuje si.

Ševci před vlastním publikem body moc ztrácet nemohou. I když obrali Slavii, zdolali v derby Slovácko, venku neuspěli v Teplicích ani v Plzni, pořád jsou na barážové pozici, čtrnáctí.

„O záchranu jsem nikdy předtím nehrál, takže je to pro mě novinka, alespoň se o něco hraje,“ dodává s úsměvem Holík.