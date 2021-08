„Tato prohra mě osobně mrzí více než doma se Slavii. Dostat Baník takto jednoduše na koně a dát mu takové příležitosti na pět branek je prostě špatně. Nesmí se to stávat v žádném zápase,“ zdůrazňuje někdejší reprezentant.

Jak jste viděl porážku 1:5?

Do zápasu jsme vstoupili špatně, z prvního rohu obdrželi gól, Baník to dostalo na koně, hrál jednoduše a hrozil z brejků. Nám vůbec nefungovalo napadání, propadali jsme. Baník to po křídlech rychle dostával nahoru a dával to do vápna, z toho plynuly další branky. Za stavu 0:4 jsme si řekli, že musíme zlepšit alespoň druhou půli. Asi jsme neočekávali, že zápas otočíme, ale že ho důstojně dohrajeme a budeme chtít vstřelit nějakou branku. Hned na začátku jsme znovu dostali gól, naštěstí jsme alespoň jeden vstřelili a zkorigovali to.

Dalo se tlaku Baníku čelit? Co bylo potřeba zlepšit?

Po dvou obdržených gólech jsme hráli s balónem, roztahovali hřiště, ale nebyli nebezpeční. Nedostali jsme se do vápna, nechodili nám tam centry. To byl problém, proč jsme si nedokázali vytvořit nějakou gólovou šanci. Nezamezili jsme dalším rychlým akcím Baníku, nezměnili jsme to, hráli jsme pořád stejně. Navíc tam byly chyby, které by se neměly stávat – například jednoduchý gól z dlouhého autu za obranu. Už se to potom na nás sypalo.

Baník vstřelil pět branek z prvních pěti střel na branku. Zažil jste někdy něco podobného?

Už to tam padlo o poločase, že čtyřikrát vystřelili a dali čtyři góly. Ani jsem nevěřil, že to může být pravda, to jsem nezažil. Minulou sezonu jsme doma s Teplicemi prohráli 2:3, přičemž třikrát vystřelili na branku a dali tři branky. Pět gólů z prvních pěti střel na branku je statistika, která se jen tak nevidí.

Zápas navštívilo 4 000 diváků. Hrálo se vám před nimi za takového stavu ještě hůře?

Ať na Baník přijde jakýkoliv počet fanoušků, tak fandí celý zápas. Když v 9. a 13. minutě vstřelíte góly, tak se hraje snadno a hned od začátku je to oslava fotbalu.

Sám jste v Baníku působil dvě a půl sezony. Je tým hodně odlišný od vašeho angažmá?

Tým se hodně obnovil, polovina hráčů tam možná za dobu mého působení už není. V Jablonci odehráli kvalitní utkání. Bude záležet na výsledcích a dalších zápasech, zda se jednalo o vhodné doplnění. Zatím to vypadá hodně dobře.

Jak jste se vypořádali s dnešním počasím?

Na počasí bych to vůbec nesváděl, pro oba týmy to bylo stejný. Hřiště bylo fantasticky připravený, žádná výmluva v tomhle ohledu neexistuje.

Za týden vás čekají Teplice. Na čem bude potřeba zapracovat?

Je potřeba se poučit z chyb, které jsme vytvářeli. Určitě si to rozebereme, co nám nefungovalo – včetně napadání, které nevycházelo. Soupeř z toho jednoduše vyjížděl a pak přečísloval z toho kraje a dával centry do vápna. Do dalšího zápasu to musíme hodně zlepšit. Samozřejmě to bude jiné utkání, budeme chtít hrát více na balonu, tvořit hru a vytvářet si nebezpečné situace. A ne pouštět soupeře do brejků.