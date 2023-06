Více diváků než na Slavii, Spartu či při derby se Slováckem, skvělá atmosféra. Fanoušci fotbalového Zlína si úvodní duel baráže o první ligu i díky nádhernému počasí skvěle užili. Hubenou výhru 1:0, kterou v 64. minutě zařídil střídající Youba Dramé, vidělo na Letné 5441, což je nejvyšší návštěva sezony.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) v úvodním zápase baráže o první ligu porazili Vyškov 1:0. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Je to super. Když jsem chodil ve Zlíně na hokejovou baráž, říkal jsem si, že to je taková škoda, že nechodí lidé i na fotbal. Ve finále se mi to splnilo a začali chodit teď, kdy to nejvíce potřebujeme,“ těší Antonína Fantiše.

Zlín na konci sezony opravdu žije fotbalem. Zápas o všechno si nenechal ujít ani hokejový trenér Beranů Miloš Říha, bývalý fotbalista Zlína či Pardubic Tomáš Čelůstka, manažer Karviné Lubomír Vlk, Alois Grussmann a spousta dalších známých trenérů, funkcionářů či současných nebo bývalých hráčů.

Řada z nich v neděli vyrazí i do Drnovic, kde budou mít ševci velkou podporu.

Slušný vstup, ale venku to bude těžké, ví Vrba. Z Vyškova by bral tři Afričany

Klub na Vyškovsko vypraví čtyři autobusy, spousta fanoušků vyrazí z Baťova města po vlastní ose.

„Jsem rád, že se lidé ve Zlíně, včetně nás, neskutečně semkli a stojí za námi. Pomáhají nám v tom, abychom dokončili sezonu úspěšně a zachránili se,“ pochvaluje si Rudolf Reiter.

Fotbalistům Zlína stačí k udržení v nejvyšší soutěži remíza. „Musíme hrát na výsledek, kterým se udržíme v lize, taková je realita,“ uvedl trenér Pavel Vrba.

Jenom bránit ale ševci nechtějí. „To by bylo obrovské riziko,“ ví dobře.