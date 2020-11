„To ne, ale na zápas se těším, protože když jsem byl ve Zlíně, Karvinou jsem nikdy neporazil. Doufám, že teďka jsem na správné straně a konečně se dočkám výhry,“ věří třicetiletý levý bek či záložník.

Bývalý hráč Liberce či Žižkova strávil na Letné tři roky. V dresu Fastavu si zahrál základní skupinu Evropské ligy, v 76 ligových duelech si připsal dva góly a šest asistencí.

„Liberec je větší klub než Zlín, který je spíš takový rodinný, domácí. Musím ale říct, že angažmá hodnotím pozitivně. I když někdy jsem šel do zápasu z lavičky, většinou jsem hrával od začátku, takže celkově jsem tam byl spokojený,“ hodnotí Bartošák.

Jelikož se s vedením Zlína nedohodl na nové smlouvě, po vzájemné dohodě v klubu skončil a zamířil na sever Moravy. I když nyní působí právě v Karviné, vazby s někdejšími parťáky rozhodně nezpřetrhal. S někdejšími spoluhráči zůstává dál v kontaktu.

„Hlavně s Robo Matejovem,“ přiznává.

„Ale na internetu máme vytvořenou skupinu, kde si s kluky občas něco napíšeme. Hrotit to ale nějak nebudeme. Spíš se před zápasem pozdravíme a po něm si krátce promluvíme,“ má jasno.

Žádnou speciální motivaci Bartošák pro současné spoluhráče vypisovat nebude. O svačince do kabiny se chce bavit až v případě triumfu.

„Většinou to tak bývá, i já jsem něco slíbil, ale když se to řekne dopředu, nikdo to nedopadne,“ vysvětluje.

V zápase Zlína s Karvinou se favorit hledá jen těžce. Oba týmy získaly v úvodních osmi kolech shodně dvanáct bodů. V tabulce je dělí pouze skóre. A zatímco statistiky ze vzájemných zápasů má lepší Karviná, aktuální forma mluví spíše pro ševce, kteří naposledy zdolali Plzeň 1:0.

„Já si myslím, že to nikdo nečekal,“ říká Bartošák.

„Plzeň byla v utkání jednoznačný favorit. Zlín hrál ale výborně, zezadu. Byl aktivní, dobře presoval. Vyšel mu jeden brejk. Pak měl hned na začátku druhé půle Tonda Fantiš na hlavě druhý gól. Celkově byla výhra Zlína zasloužená,“ myslí si.

Naproti tomu Severomoravané o den dříve padli v Olomouci 0:3. „Výsledek tomu vůbec neodpovídá,“ tvrdí Bartošák.

„Dostali jsme hloupé góly, navíc jsme neproměnili hodně šancí,“ připomíná.

Kádr Fastavu se v krátké letní přestávce takřka nezměnil. Většina posil přišla do Baťova města už v zimě, po minulé sezoně kromě Bartošáka skončili ve Zlíně už jenom Bačo a Džafić.

„Moc změn nebylo. Kluci zůstali pospolu, více se sehráli a rozhodně budou nepříjemný soupeř,“ očekává.

Podle Bartošáka jsou obě mužstva vyrovnaná. Karviná má navrch hlavně co se týká stadionu a zázemí. Zatímco na místě starého „jäkláckého" stadionu z šedesátých let vyrostla nová aréna, Letná na rozsáhlou rekonstrukci stále čeká.

„Všechno je tady nové. Hrací plochy, zázemí, to je něco jiného než ve Zlíně. Ale jinak jsou oba kluby podobné a vyrovnané,“ pronesl.

„I tým máme podobné. I u nás jsou zkušení hráči doplnění mladými a zahraničními borci,“ připomíná.

I proto brumovský rodák očekává od začátku do konce tuhý boj. „Zápas bude o prvním gólu,“ myslí si. „Věřím, že ho dáme my a zvítězíme,“ přeje si.