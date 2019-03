Stál osmnáct metrů od olomoucké branky, přesto byl ze všech zlínských fotbalistů nejblíže vyrovnání. Krajní obránce Fastavu Lukáš Bartošák se po standardní situaci opřel do odraženého míče a pumelicí v šedesáté minutě orazítkoval břevno.

„Jelikož přede mnou bylo hodně hráčů, snažil jsem se trefit branku. To se mi sice povedlo, bohužel to šlo do břevna,“ litoval po sobotním utkání osmadvacetiletý fotbalista, který po povedené ráně nestihl ani zvednout ruce. „Neviděl jsem to v brance,“ přiznává s úsměvem.