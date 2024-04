Chtěli udržet alespoň čtrnáctou pozici, tříbodový náskok před Karvinou. Nic z toho se ale fotbalistům Zlína nepodařilo. Ševci v závěrečném zápase základní části FORTUNA:LIGY padli doma se Slezany 0:1 a do rozhodující nadstavbové části vstoupí dvěma venkovními duely a z předposlední patnácté pozice.

Kapitán Zlína Lukáš Bartošák při zápase s Karvinou. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

„Je to špatné, ale pořád je před námi pět zápasů a my nic nevzdáváme. Loni nás odepisovali daleko dřív a dostali jsme se z toho. Musíme se zase semknout a hrát tak, jak v Jablonci. Bojovat jeden za druhého a být víc nebezpečný směrem dopředu,“ říká zlínský kapitán Lukáš Bartošák.

Problém je, že ševcům se dlouhodobě venku nedaří, body v sezoně sbírali hlavně před vlastním publikem. A teď začnou nadstavbu v Pardubicích a Karviné.

„Soupeři jsou taky ze spodku tabulky, všichni hrajeme o život. Pro každého to bude těžké,“ míní brumovský odchovanec.

„Taky jsme si mysleli, že to doma s Karvinou zvládneme. V Pardubicích to zase může být opačně, pojedeme tam uspět,“ pronesl odhodlaně.

Škoda, že to Zlíňané nezvládli v neděli na Letné, mohli být před nadstavbou ve větším klidu. S Karvinou je srazila trefa Slováka Regáliho, který se prosadil už ve 12. minutě po brejku.

„Bohužel nám nevyšel útočný roh,“ povzdechl si zkušený levý obránce. „Buža to měl zajišťovat, ale dopadlo to tak, že střílel. Špatně jsme to zajistili a já pak dobíhal Regáliho,“ líčí.

I když bývalý hráč Žižkova, Liberce nebi právě Karviné zvažoval, že unikajícího útočníka zfauluje, nakonec si to rozmyslel a nechal Regáliho zakončit.

„Hrát skoro celý zápas o deseti by asi nebylo ideální,“ přemítal Bartošák. „Doufal jsem, že ho rozhodím, bohužel byl rychlejší a zakončil to přesně,“ povzdechl si.

Zlínští, kteří ve středu prohráli v semifinále domácího poháru v Plzni 0:3, měli režii duelu ve svých rukou, jenže ve finální fázi se trápili.

Kromě přesnosti jim vpředu scházel hlavně nápad.

„Karviná po vstřelené brance zalezla, hrála v pěti vzadu. Bylo těžké se prosadit, ale i tak jsme si tam měli vytvořit daleko víc šancí. Takto tam bylo jenom pár centrů a nějaké střely z dálky, celkově jsme ale nebyli příliš nebezpeční,“ mrzí Bartošáka.

Ševci po porážce s Karvinou půjdou do nadstavby z předposlední patnácté pozice

Slezanům stačilo k hájení cenného náskoku dobře a hlavně bezchybně bránit, což se jim i vzhledem ke zlínské nemohoucnosti v koncovce celkem bez problémů dařilo.

Karviná zvítězila ve Zlíně ve třetím z posledních čtyř ligových utkání. Venku v nejvyšší soutěži triumfovala po sedmi zápasech.

Ševci naopak doma v lize padli podruhé z posledních devíti duelů.

„Chtěli jsme minimálně zremizovat, aby se na nás Karviná nedotáhla, nepřeskočila nás, bohužel to nevyšlo. Hostům po naší chybě vyšel jeden brejk, pak už hráli to, co chtěli a s čím k nám přijeli,“ dodal Bartošák smutně.

Mužstva se znovu utkají za dva týdny, tentokrát na hřišti nováčka.