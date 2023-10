Vůbec netuší, jakou bilanci s Mladou Boleslaví, ale vlastně je mu to úplně jedno. Zlínský fotbalista Lukáš Bartošák minulost dávno neřeší. Dívá se před sebe, společně s dalšími ševci vyhlíží sobotní domácí ligový duel. Moravané chtějí právě proti Středočechům urvat všechny body a odrazit se z posledního místa nahoru.

Fotbalista Zlína Lukáš Bartošák (žlutý dres) při pohárovém zápase na hřišti třetiligového Uničova. | Foto: Deník/Libor Kopl

„My si už nemůžeme vybírat, s kým bychom chtěli hrát a s kým ne. Musíme potvrdit remízu z Bohemky, kde to nebyl úplně líbivý fotbal. Teď to asi bude podobné, nám jde ale hlavně o body," říká třiatřicetiletý brumovský odchovanec.

Bývalému hráči Liberce, Žižkova či Karviné se proti Mladé Boleslavi hraje v domácím prostředí lépe než v Lokotrans Aréně, ve městě automobilů mockrát v kariéře nevyhrál.

O víkendu Bartošák cestovat nemusí, ševci vyzvou Mladou Boleslav na Letné.

Další ztrátu před vlastním publikem si nikdo nepřipouští, Zlíňané potřebují zabrat, urvat těžký zápas pro sebe.

„Boleslav má skvělé hráče, dobrý mančaft, akorát se jim výsledkově až tolik nedaří. I tak jsou na tom v tabulce daleko lépe než my. My ale musíme dokázat, že jsme taky dobří a nepatříme tam, kde jsme teď," burcuje.

Také levonohý krajní bek či křídelník Zlína souhlasí s názorem, že Středočeši jsou daleko silnější v útoku, obrannou fázi až tak propracovanou nemají.

„Je pravda, že to mají lepší dopředu než dozadu, takže budeme muset dobře bránit. Snad se prosadíme i v útoku a nějaký gól dáme," přeje si.

Švach se při premiéře jednou dotkl míče. Dres mu dovezli až při rozcvičce

Z týmu nejbližšího soupeř zná nejen bývalého útočníka Zlína Jawa, ale i obránce Karafiáta, se kterým se potkal při společném angažmá v Liberci.

Mladoboleslavský zadák byl ale v posledním utkání proti Olomouci vyloučen, takže na trávníku se někdejší parťáci rozhodně nepotkají.

Kdo ale určitě nastoupí bude Marek Matějovský. Zkušený středopolař i v jednačtyřiceti letech patří ke klíčovým postavám Středočechů, k hvězdám FORTUNA:LIGY. „Klobouk dolů před ním. Je vidět, že to má pořád v noze. Rozdává přihrávky, hraje to na jeden či dva doteky. Na něj si určitě budeme muset dát velký pozor," ví dobře.

Jak složitě se Matějovský brání, Bartošák neví. „Já osobně na něj nehraji, ale kluci se asi budou muset mít na pozoru. Musíme jej dobře dostupovat, nedat mu ani metr prostoru," radí spoluhráčům.

Ševci se na zbytek podzimní části chystali v reprezentační přestávce. Díky dohrávanému pohárovému utkání v Uničově nebyly tréninky tak náročné jako v předcházející pauze.

„Samozřejmě jsme se dobře připravovali na domácí zápas, který musíme zvládnout," uvedl.

Zda Zlíňanům postup do osmifinále MOL Cupu přes třetiligového soupeře pomůže i v lize, ukáže již sobotní duel.

„Je pravda, že jsme si to v Uničově trošku zkomplikovali inkasovanou branku hned na začátku střetnutí. Důležité je, že jsme to zvládli a postoupili, teď to ale bude jiný zápas," ví nejen Bartošák.