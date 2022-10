Bývalý hráč Žižkova, Liberce či Karviné staví duel se Slováckem nad bitvami se Spartou, Slavií nebo Plzní. „Vždyť je to regionální derby. Pro nás hráče a hlavně fanoušky větší zápas není. Každý ho chce vyhrát, byť nás zase nečeká nic lehkého,“ vnímá.

Jelikož si žádné statistiky nevede, bilanci ze všech odehraných derby nezná.

A vlastně je to jedno.

Ševci poslední šichtu nad soupeřem z Uherského Hradiště sice zvládli, předtím ale třikrát slavil Svědíkův tým.

I tentokrát by to mělo být bojovné a vyrovnané.

Fotbalista Zlína Lukáš Bartošák.Zdroj: Deník/Jan Zahnaš

Bartošák se s žádným hráčem Slovácka nekamarádí, takže na předzápasové hecování nedojde.

Z předcházejících angažmá zná jenom Holzera a Siňavského, další borce pravidelně potkává na trávnících a stadionech. „S nikým ale v bližším kontaktu nejsem,“ tvrdí.

I tak ale zpovzdálí sledoval historický postup rivala do základní skupiny Evropské konferenční ligy.

„Slovácko hraje poslední roky dobře, postup jsem mu stejně jako každému jinému českému týmu přál. Je to dobře nejenom pro něj, ale pro celý náš fotbal,“ říká.

Bartošák jenom lituje toho, že se derby hraje až teď po reprezentační přestávce, kdy je soupeř po náročném programu odpočinutý a dobře nachystaný.

V jiný termín by Zlíňané měli ještě větší šanci na úspěch.

„Škoda, že v týdnu nehráli nějaký zápas, možná bychom to pak měli o něco jednodušší. Soupeř tak doléčil šrámy, odpočinul si, nachystal se, ale to my také, takže si to alespoň rozdáme na férovku,“ uvedl.

Přípravu na nedělní třaskavý duel ševcům narušilo deštivé počasí.

Kvůli podmáčeným terénům museli trénovat i na umělé trávě.

Parta kouče Jelínka se v pauze zaměřila na útočnou přechodovou fázi, pilovala standardní situace. „Směrem dopředu nám to trochu skřípe, ale defenziva nám celkem fungovala, tak snad to bude pokračovat dál,“ přeje si.

O slabinách a přednostech Slovácka se Bartošák bavit nechce. S parťáky v šatně je už sice rozebírá, ale trenér Jelínek je svěřencům ukáže až na taktické poradě.

Zlíňané ovšem bez ohledu na sílu soupeře musí před vlastním publikem bodovat, uspět.

Pohled na tabulku totiž není příjemný. Tým FC TRINITY je po devíti kolech s jedinou výhrou až čtrnáctý, na dvanácté Slovácko však ztrácí pouhé dva body, takže v případě triumfu se dostane před něj.

„Z postavení v tabulce těžkou hlavu nemám. Nijak zvlášť to neprožívám,“ tvrdí. „Furt je začátek sezony. Samozřejmě by to chtělo udělat nějakou šňůru. Vyhrát dva nebo tři zápasy po sobě, abychom se dostali někde jinde,“ říká.

Zatímco nyní už se fotbalisté pečlivě chystají na nedělní derby, minulý víkend si brumovský odchovanec užil s rodinou v Jeseníkách. „Byli jsme na wellness v Sobotíně,“ prozrazuje závěrem.