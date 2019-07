„Stejně jako soupeř jsme na úvod sezony měli těžké rozlosování. Nyní si to půjdeme rozdat na férovku. Bude to kdo z koho, věřím, že ale doma uspějeme a že konečně zvítězíme,“ přeje si Bartošák.

Ševci se hned na startu nové sezony FORTUNA:LIGY ocitli v nekomfortní situaci. Dvě těsné porážky a žádný vstřelený gól nadělaly trenéru Csaplárovi i zlínským funkcionářům starosti. V úplném klidu ale nejsou ani hráči. „Všichni víme, že nám začátek utekl a že nyní musíme zabrat,“ prohlásil devětadvacetiletý fotbalista.

Moravané hlavně v úvodním zápase s pražskou Slavií doplatili na neproměněné šance. Před týdnem v Olomouci už tolik aktivní nebyli. „Výkon nebyl tak dobrý jako proti Slavii,“ ví Bartošák.

Pokud chtějí ševci s Libercem bodovat, musí přidat hlavně v útočné fázi. „Rozhodující budou góly. Kdo je dá, vyhraje. My se dokážeme dostat do šancí, ale zatím je neumíme proměnit. Snad to bude v sobotu lepší,“ doufá bývalý hráč Hlučína, Karviné nebo Žižka, který se na Moravou vrátil před dvěma lety právě z Liberce, kde zažil nejlepší období své kariéry.

Brumovský odchovanec u Nisy naskočil do nejvyšší soutěže, zahrál si také evropské poháry a dokonce obdržel pozvánku do reprezentace.

Nyní se Bartošák opět postaví proti Slovanu. „Už to ale nijak neprožívám. Pikantní to možná bude pro trenéry Csaplára a Hoftycha, kteří působili v klubech soupeře, já už to ale nehrotím,“ líčí.

Ani hecovat se s bývalými spoluhráči nebude. „Těch pár kluků, co tam zůstalo, pozdravím až po zápase,“ přiznává.

Zatímco kádr Slovanu každý půlrok projde rozsáhlou obměnou, letos v létě k mnoha změnám pod Ještědem nedošlo. Hostování skočilo Sýkorovi, kanonýr Kozák zamířil do Sparty. Zbytek severočeského mužstva však zůstal pohromadě a nejen pro Fastav bude nepříjemným protivníkem. „Taky jsem se divil, že tam tentokrát žádná odměna nebyla. Liberec bude hrát stejně jako v minulé sezoně, jeho hru si ale ještě důkladně rozebereme,“ říká zlínský halfbek.

Trenér Csaplár ve Slovanu rovněž působil, navíc v Liberci bydlí, takže informací o soupeři má spousty. Hlavní bude, jak jeho poznatky přenesou do praxe samotní hráči. „Myslím, že i po dvou porážkách budeme hrát stejně. Ani na trénincích se nic zásadního nemění,“ tvrdí Bartošák.

Na známého kouče už si zvykl, s upřímností nadřízeného problém nemá. „Je pravda, že v kariéře jsem zažil dost trenérů. Nyní je to trošku něco jiného, ale nemám si na co stěžovat,“ pravil.

Stejně jako kouč Csaplár i Bartošák fotbalem žije. Když má čas, zajde za kamarády do Brumova, který dál sleduje. „Jsem rád, že se po roce vrátili zpět do divize. Gratuloval jsem jim. Teď uvidíme, jak se jim bude v nové sezoně dařit,“ dodal.