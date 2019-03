Fastav U Nisy zvítězil naposledy v roce 2007 a dlouhá čekání neutnul ani v sobotu. Zlínský tenér Roman Pivarník udělal oproti poslednímu domácímu zápasu s Duklou jedinou změnu. Vykartovaného kapitána Jiráčka v základní sestavě nahradil Hronek. Za hosty naopak nastoupil útočník Poznar, který sice dostal dvouzápasový trest, ale odvolal se a komise ještě nezasedala.

Liberci chyběl zraněný stoper Kačaraba, v obraně tentokrát dostal šanci Vukliševič.

Jako první ale musela nebezpečnou akci soupeře hasit zlínská defenziva. Před Kozákem odvrátil balon stoper Fastavu Buchta.

Elitní útočník Slovanu se k míči dostal až ve 22. minutě a hned z toho byla vedoucí branka utkání. Bývalý reprezentant si sklepl míč po Potočného centru a přiťuknutí Breiteho a parádní ranou z deseti metrů do šibenice poslal Liberec do vedení. Hostující gólman Rakovan se po míči natahoval marně. Pro zimní posilu to byla čtvrtá branka v sezoně.

Severočeši byli dál nebezpečnější, dvě možnosti křídelníka Peška zneškodnil pozorný Rakovan.

Ševci se v první půli spíše bránili. Hosté zahrozili až před přestávkou, ale po Poznarově centru zakončoval Hronek mimo a po střílené přihrávce Bartošáka mířil Džafić hlavou vedle.

Fastav se po přestávce zlepšil. Moravané se osmělili a začali útočit. Po rohu nebezpečně pálil Čanturišvili, Hosté dál drželi balon a kombinovali. Zato Liberec se ve druhé půli zatáhl a čekal na své příležitosti.

Minutu před koncem poslal domácí Kozák míč podruhé v utkání do sítě, sudí Královec ale po poradě s videorozhodčím branku kvůli ofsajdu neuznal. Severočechy to pak ještě mohlo mrzet.

Zlín se v závěru nastavení dostal k velkému závaru ve vápně, ale žádný z hráčů nezakončil. Liberec tak porazil soupeře stejným výsledkem jako na podzim a počtvrté z posledních pěti vzájemných ligových duelů neinkasoval.

V tabulce má Fastav na šestém místě už jen dvoubodový náskok na sedmou Mladou Boleslav a osmý Liberec. Nyní má FORTUNA:LIGA reprezentační přestávku. Po ní čeká ševce duel s Olomoucí.

FORTUNA:LIGA, 25. kolo

FC Slovan Liberec – FC Fastav Zlín 1:0 (1:0)

Branka: 22. Libor Kozák

Rozhodčí: Královec - Hájek, Poživil

Žlutá karta: Mara, Nešický – Bartošák, Matejov

Diváci: 3348

Liberec: Nguyen – Mikula, Vukliševič, Karafiát, Hybš – Potočný (66. Koscelník), Oscar, Mara (58. Nešický), Pešek (81. Malinský) – Breite – Kozák.

Zlín: Rakovan – Holík, Buchta, Bačo, Bartošák (83. Vyhnal) – Hlinka – Džafić (46. Matejov), Podio, Hronek, Čanturišvili (66. Jakubov) – Poznar.