Trénoval v Kostarice, Gruzii a teď si vyzkouší další exotické angažmá. Trenér Michal Bílek po pouhých osmi měsících ukončil svoje působení ve Zlíně a vydává se na lukrativní zahraniční štaci.

Jednapadesátiletý kouč v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy povede fotbalisty Kazachstánu. V Astaně se bude hlásit prvního února.

„Angažmá ve Zlíně mi dost pomohlo. Cením si příležitosti, kterou jsem tady dostal. Podařilo se nám kabinu utvořit k obrazu svému. Odchod nebyl jednoduchý ani úplně příjemný. Někdo to může chápat, že utíkám od rozdělená práce. Taková nabídka by se ale v budoucnu nemusela opakovat. Moc jsem nevěřil, že by to někdy mohlo přijít. Je čest vést jakýkoliv národní tým,“ prohlásil trenér Michal Bílek.

Nabídka od kazašské federace ho příjemně zaskočila. I když načasování nebylo ideální a na Moravě měl rozdělanou práci, se svolením představitelů Fastavu odletěl na dlouhou cestu na východ, kde se dohodl na všech podmínkách a podepsal roční kontrakt s opcí.

„Nabídka byla velmi zajímavá. Kvalifikace o postup na mistrovství Evropy pro mě bylo velké lákadlo,“ přiznává Bílek.

Se Zlínem, který mu i za krátkou dobu přirost k srdci, se neloučil snadno.

„Rozhodování nebylo úplně jednoduché, vždyť ve Zlíně jsem zažil fantastický půlrok a znovu tady dostal velkou chuť do fotbalu,“ líčí.

Nakonec se ale bývalý hráč a trenér Sparty rozhodl rodinný klub opustit.

„Vedení jsem oznámil, že bych měl zájem o tuto změnu. Poděkoval jsem jim za vstřícný krok. Cením si toho, že se Zlín takto zachoval a umožnil mi zkusit trénovat nároďák,“ pronesl.

„Velký dík ale patří také všem hráčům. Byla tady výborná parta, která šlapala,“ přidal.

Jinde nepopulární kouč měl v Baťově městě výborné vztahy s hráči, ale i s členy realizačního týmu a také fanoušky, což jinde téměř neznal.

„Lidem děkuji za přízeň. Jinde jsem takovou neměl. Doufám, že to neberou tak, že utíkám. Věřím, že se sem můžu jednou znovu vrátit. Byl bych za to hrozně rád,“ říká.

Ševcům bude držet palce i po svém nečekaném konci. Svému nástupci přeje ještě lepší výsledky a udržení v elitní ligové šestce. „Věřím, že nový trenér Pivarník naváže na to dobré a ještě k tomu přidá své věci,“ uvedl Bílek.

Na nostalgii a vzpomínky však nyní moc času mít nebude, neboť už v pátek znovu odlétá do Astany, kde se prvního února ujme nového týmu.

„Už v únoru nás čekají dvě přípravné utkání, v březnu pak dvojzápasem se Skotskem a Ruskem začíná kvalifikace o postup na mistrovství Evropy,“ nastiňuje nejbližší program Bílek.

O nové zemi, kde bude žít i pracovat, toho zatím moc neví.

„Fotbalisté tam ale nejsou špatní, vždyť Astana před rokem vyřadila pražskou Slavii,“ připomíná.

Třiapadesátiletý odborník nyní se chce seznámit s hráči i kolegy z realizačního týmu.

„Chci vidět co nejvíce zápasů, abych byl co nejdříve připraven,“ říká a věří, že se v neznámém prostředí aklimatizuje velmi rychle.

„Bude to hodně odlišné a na začátku taky složitější, ale zase v realizačním týmu budou trenéři, kteří mají dokonalý přehled,“ vyzdvihuje.

Z osobního setkání s prezidentem a generálním sekretářem svazu měl příjemný pocit. „Všechno jsme si vyjasnili,“ říká.

Se svým předchůdcem, známým českým trenérem Miroslavem Beránkem, který vedl kazašský národní tým v letech 2011 až 2013, zatím nemluvil. Do Kazachstánu si ale chce vzít s sebou jednoho českého asistenta. „Pár jmen v hlavě mám, ale rozhodnutý úplně nejsem,“ přiznává.

Bydlet bude Bílek v hlavním městě Astaně, Mluvit bude rusky nebo anglicky.

„Zvyknout si nebude problém. Věřím, že se do toho za pár měsíců dostanu,“ pravil bývalý vynikající záložník, za kterým časem přijede také manželka. „Takový je fotbalový život. Někdy nabídky přicházejí i z velké dálky. Rodina je na to zvyklá,“ prohlásil.

O cílech se s nejvyššími představiteli kazašského svazu nebavil. „Pokusíme se postoupit na evropský šampionát, což se jim nikdy předtím nepodařilo,“ uvedl.

Práci u národního týmu už jednou zažil. S českou reprezentací se kvalifikoval na ME do Polska, teď se o něco podobného pokusí i s outsiderem. Postup ze skupiny, ve které jsou kromě Kazachstánu také favorizovaná Belgie, silné Rusko, Skotsko, Kypr či San Marino, bude ovšem nesmírně složité.