Co si o možném zákazu hlavičkování myslí bývalý ligový fotbalista? Deník požádal o názor Petra Klhůfka, který hrával za Zlín.

Bývalý stoper Fastavu Petr Klhůfek vede starou gardu Zlína. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Podle mě je to strašná blbost. Někdo si tím udělá políčko, zaškrtne splněný úkol, jako Mirek Dušík. Přitom si nedokážu představit, že by se hrálo jenom na zemi a balon by nikdo nezvedl. To by potom zase nadávali ti, co mají okopané nárty… Podle mě hlavičky k fotbalu patří. Že způsobují demenci? Já se cítím pořád stejně normálně. (úsměv)