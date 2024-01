Dostal další šanci ukázat se, zabojovat o místo v prvoligovém kádru Zlína. Útočník Libor Bobčík dobře ví, že moc podobných příležitostí v kariéře už přijít nemusí a proto se sympaticky pere s konkurencí, snaží se.

Fotbalisté Zlína zvítězili ve Skalici 2:0

„I v béčku jsem dělal všechno pro to, abych se vrátil na Letnou a dostal se do kádru,“ říká jednadvacetiletý forvard, který na podzim v MSFL nasázel šest branek a patřil k lídrům juniorky. I proto si jej kouč Červenka vytáhl do přípravy.

O víkendu proti Zlatým Moravcům se ještě neprosadil, úterní duel se Skalicí (2:0) mu ale vyšel náramně.

Bobčík vstřelil úvodní a taky vítěznou branku zápasu, navíc přidal asistenci na druhý gól Nigerijce Chibuikeho, kterého krásně vyslal přihrávkou do uličky.

„Zápas hodnotím pozitivně. Pro nás bylo důležité, že jsme vyhráli a zvedli si sebevědomí,“ míní. Zatímco po sobotní porážce 0:1 nebyla nálada v mužstvu ideální, další duel už byl herně i výsledkově daleko lepší.

„Soupeř byl celkem kvalitní. Slovenskou ligu neznám, vůbec ji nesleduji, takže jsem byl překvapený, jak na tom Skalica je,“ přiznává.

„Zápas jsme ale zvládli. Poradili jsme s i s tím dobře. Byli jsme aktivní nahoře, kde jsme získávali míče a dokázali je i udržet. Navíc jsme se dostávali do šancí,“ líčí.

Ševci se výborně vypořádali i se zvláštním balonem, který jim dělal hlavně v úvodním střetnutí Tipsport ligy potíže.

„Míč je fakt takový divný,“ přitakává. „Je těžký, špatně se s ním pracuje. Proti Skalici jsme si s ním už ale poradili lépe,“ doplňuje.

V sobotu balon řešit nemusí, s Brnem hrají ševci doma na Vršavě. „Bude to jiný zápas. Zbrojovka má taky kvalitu. Pokusíme se zase vyhrát,“ slibuje.

Zlíňané pak ještě v areálu Vlastislava Marečka vyzvou Vyškov a odletí na herní soustředění do Turecka. Na jih Evropy by se rád vydal i Bobčík.

„Doufám, že taky poletím,“ přeje si.

Prosadit se v těžké konkurenci ovšem nebude vůbec jednoduché.

Zlín testuje borce ze zahraničí, navíc by měl dorazit i sparťanský útočník Schánělec.

Slavkovský rodák se ale nevzdává. Sám dřel už přes Vánoce, teď maká i s týmem. „Příprava je sice náročná, ale zvládám to v pohod,“ dodává.