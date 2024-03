Měli namále, ale na poslední chvíli utekli porážce, v důležitém záchranářském souboji brali alespoň bod. Fotbalisté Zlína hráli v Českých Budějovicích nerozhodně 1:1, o plichtě rozhodl v nastaveném čase hostující Janetzký. Kouč ševců Bronislav Červenka si po závěrečném hvizdu sudího Pechance zhluboka oddechl.

Fotbalová FORTUNA:LIGA: Dynamo České Budějovice - FC Zlín. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

„Člověk musí věřit v každém zápase, ale tady to bylo na můj vkus hodně nervózní. Pořád jsem však doufal, že to vyrovnání přijde. Bod bereme všemi deseti,“ přiznává.

Zlíňané v nejvyšší soutěži s Dynamem neprohráli poosmé za sebou a v tabulce zůstali na čtrnáctém místě, o bod před nedělním soupeřem. „Budějovice v minulých zápasech ukázaly, že tady dokážou porazit silné soupeře, doma mají dobrou bilanci. My se pokusíme na remízu navázat v dalších zápasech,“ říká. Aby Zlíňané vítězili, musí lépe bránit. Na Střeleckém ostrově inkasovali gól už po 80 sekundách. Po přihrávce Šiguta se přesně pod břevno trefil Suchan.

Ševci ale dokázali bleskově zareagovat. Po třetím rohu v řadě nejprve trefil Cedidla tyč, ale dorážející Černín po závaru uklidil balon zblízka do sítě.

„První půle byla hodně otevřená, ofenzivní, aktivní. Oba týmy si vytvářely šance, k vidění bylo hodně brejků,“ uvedl Červenka.

Po půlhodině přišel taky jeden sporný moment. Sudí Pechanec nejprve nařídil pokutový kop po údajné ruce Čelůstky. Po přezkoumání videozáznamu však svůj verdikt odvolal.

„Viděl jsem záznam a přišlo mi, že to penalta nebyla. Balon šel od těla našeho hráče. Byl jsem celkem klidný, bylo to podle pravidel,“ míní.

V tu chvíli už na trávníku nebyl stopera Didiba, jenž brzy střídal kvůli nakopnutému kotníku. „Není to nic vážného. Bylo to bolestivé, nemohl na to došlápnout, ale za jeden nebo dva dny se z toho zdrchá a bude zpátky v tréninku,“ nepochybuje zlínský kouč.

Druhý poločas byl dlouho opatrný, bez velkých možností. „Nebyla tam taková rychlost, kvalita,“ souhlasí Červenka.

Dynamo přesto čtvrt hodiny před koncem podruhé udeřilo. Suchan z trestného kopu propálil Dostála a přiblížil Jihočechy triumfu. I když se zdálo, že zkušený gólman střelu podcenil, Červenka svěřenci nic nevyčítal.

„Janetzký nebo někdo jiný to před ním lízl, o kousek změnil směr. Dosty pak už nedokázal zareagovat,“ hájí jedničku.

„Ale bylo to kopnuté fakt dobře. Ani náš první hráč to nedokázal odvrátit a balon zapadl na zadní tyč,“ povzdechl si.

Ševci se nesložili, v závěru urvali alespoň bod. Porážku odmítl Janetzký, se čtyřmi góly je spolu s Vukadinovičem nejlepším střelcem mužstva.

„Dali jsme tam vyšší hráče. Chtěli jsme zjednodušit hru a dotlačit to tam centrovanými míči, což se povedlo,“ těší Červenku.