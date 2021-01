„Plusový bod pro nás je dobrý. Z venku a z Opavy na výborném připraveném hřišti je to slušný počin, s pokorou ho bereme,“ přiznává zlínský trenér Bohumil Páník.

Zatímco kouč Fastavu před jarní mrazivou lednovou premiérou počítal absence, domácí nastoupili do úvodního letošního mistrovského utkání se všemi nováčky. Opavský dres poprvé navlékli Helleband, Březina, Kulhánek, Nešický, Smola i Čvančara, ve druhé půli se dostal do hry také Kania.

„Domácí posílili a hodně hráčů zapojili už do zápasu s námi. Vydedukovali jsme, že v takovémto složení mohou nastoupit, proto i naše rozestavení bylo takové, abychom eliminovali jejich dva silné útočníky. To se nám povedlo,“ těší Páníka, který ve Slezsku postrádal hned pět důležitých hráčů.

Doma zůstali Poznar, Matejov, Fantiš a Čanturišvili, jen na lavičku usedl uzdravený kapitán Jiráček.

Zlíňané se se ztrátami dokázali vypořádat, s Opavou sehráli rovnocennou partii a v závěru měli blíže vítězství. „Škoda, že se nám nepovedlo dát gól,“ mrzí Páníka. „Kdyby padla branka, domácí by to museli otevřít,“ ví dobře zkušený kouč.

Čtyřiašedesátiletý trenér Fastavu litoval hlavně nebezpečných střel Jawa do boční sítě a Cedidlovy rány do břevna. Také Opavští ale několikrát zahrozili, byli nebezpečí. „Nemohli jsme to otevřít. Museli jsme sedět na obou vysokých hráčích,“ říká Páník.

I vzhledem k nerozhodnému výsledku dlouho nestřídal. Jedinou změnu nachystal až na závěr, v nastavení šetřil sekundy. „Když nedostanete gól, tak se do toho nesahá. Navíc jsme měli málo ostrých nábojů,“ připomíná.

Ze zlínských hráčů vyčníval především Jawo. Gambijský forvard podal velice dobrý výkon. Získával míče, domácí obránce zaměstnával pohybem, dvakrát se dostal ke střele. „On je takový neobroušený. Má fantastické věci, rozběhy, vtažení míčů. Soupeř byl na něj nachystaný, ale snad desetkrát ho fauloval. Pokládám ho za výborného hráče pro nás. Kdyby dohrál něco, bylo by to super,“ chválí Páník svěřence z Afriky.

Loňská zimní posila z Jihlavy šla výkonnostně nahoru. Jenom mu scházejí góly. Po příchodu do Baťova městě skóroval jenom dvakrát. „Hraje o obrovskou úroveň výše, než v minulosti,“ všímá si Páník. „Lamin udrží míč, má průniky, špatně se brání. Teď to hrál zleva do středu, nechce hrát zprostředka. Myslím si, že branky přijdou,“ dodává.