V minulé sezoně se zkušený fotbalista podílel na senzačním obratu proti Mladé Boleslavi, v památném derby na Slovácku pak brankou přispěl k potupení krajského rivala 4:0.

Poslední gól sice přinesl ševcům pouze bod, ale ten ze stadionu pražské Sparty má vždycky větší hodnotu než proti jinému soupeři.

„Hlavně se mi ulevilo po tom předcházejícím momentu. O dvě minuty zpět jsem udělal velkou chybu, inkasovaný gól na 1:2 šel za mnou. Proto jsem hlavně rád, že jsem to mohl napravit a pomoct klukům alespoň k remíze,“ uvedl Matejov.

Gratulací na telefon mu přišlo celkem dost. „Docela mě to překvapilo,“ přiznává s úsměvem.

Ševci si po dvou porážkách zvedli náladu. I když Sparta neprožívá zrovna povedené období, s bodem nikdo příliš nepočítal.

„Před zápasem by ho každý bral, po utkání jsme ale cítili, že jsme mohli vytěžit víc. Dlouho jsme totiž hráli přesilovku,“ připomíná.

Nyní už ale v Baťově městě poslední duel neřeší, hráči Fastavu se soustředí na nadcházející těžkou šichtu s klokany. „Bude to pro nás ještě těžší zápas než na Spartě,“ myslí si Matejov.

„Tam od nás nikdo nic velkého nečekal. Teď budeme muset potvrdit body a vyhrát. Doufám, že zabereme a že to zvládneme,“ přeje si.

Bohemka nepatří zrovna mezi oblíbené soupeře Zlína. Vždyť ševci od návratu do ligy nedokázali celek z Vršovic doma ani jednou přetlačit. „Víc nám sedí jejich hřiště. V Ďolíčku jsme už dokázali zvítězit. Teď máme motivaci to konečně zlomit. Snad se nám to podaří,“ doufá zlínský halfbek.

Problém je, že zatímco venku mohou ševci pouze bránit a trpělivě vyčkávat na chyby soupeře, na Letné musí taky něco ukázat a vytvořit.

A dobývat organizovaného a důrazného protivníka není vůbec jednoduché. „Pro každého je to nepříjemné, ani my nejsme výjimkou. Budeme si s tím však muset poradit,“ ví dobře.

Důležité bude si proti urputné defenzivě Pražanů vypracovat šance a dostat se do vedení. „To by nám hodně pomohlo. V ten moment se hraje každému lepší,“ souhlasí Matejov.

Naopak dohánět ztrátu je ho dně obtížné. „Hlavně z psychologického hlediska je to problém,“ přitaká.

Ať se zápas bude vyvíjet jakkoliv, jednoduché to ševci mít nebudou.

Zlíňané musí začít odzadu. Ve třech jarních duelech totiž inkasovali sedm branek. „ To je hodně,“ souhlasí Matejov.

„Určitě máme na čem pracovat. Do defenzivy se musíme o moc zlepšit,“ uvědomuje si.

Ševci se po nepovedeném vstupu do druhé poloviny sezony ocitli pod tlakem.

I když bod na Spartě částečně uvolnil atmosféru v Baťově městě, Jiráček a spol. zdaleka nemají vyhráno. Zespodu se na Fastav tlačí Karviná, ode dna se odráží i Opava.

„Každý situaci samozřejmě vnímá, není to příjemné. Chtěli jsme být jinde. Musíme si s tím ale poradit,“ říká Matejov.

Tlak si nepřipouští ani nervózní není, ale odpovědnost za výsledky vnímá. „Karviná nás načala a sama se rozběhla. Opava mě zase překvapila s Olomoucí. Do konce sezony to bude asi boj. My musíme brát body, co to jde,“ ví dobře.

Sobotní souboj s Bohemians 1905 patří k těm klíčovým. „Je pravda, že si potřebujeme vytvořit co nejlepší pozici do nadstavbové části. Musíme být realisté, střední skupina je už moc odskočená,“ dodává.