Před týdnem proti Českým Budějovicím přerušili sérii tří porážek, vydolovali alespoň bod. Na domácí remízu chtějí fotbalisté Zlína navázat v sobotu v Ďolíčku, kde v rámci 11. kola FORTUNA:LIGY vyzou Bohemians Praha 1905. Utkání, po kterém následuje další podzimní reprezentační přestávka, začíná v patnáct hodin.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) v předposledním 29. kole základní části FORTUNA:LIGY přivítali na Letné Bohemians 1905. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Ševci očekávají bojovné střetnutí, ale žádný úpolový sport. Klokani v minulých sezonách prošli obměnou, tým složený převážně ze srdcařů a válečníků dostal novou frizůru, čerstvou krev.

Pražané mají v kádru i fotbalisty, jenž prošli Spartou, Plzní či Slavií, a i díky systematické práci trenéra Jaroslava Veselého se po dlouhých šestatřiceti letech se znovu podívali do Evropy, zahráli si poháry.

„Je důležité, aby si lidi všimli, jakými kroky oni postupují. Bohemka měla období, kdy to nebylo podle představ vedení ani fanoušků. Dneska je klub stabilizovaný, má v kádru hodně zajímavé hráče a spoléhá i na fanoušky, kteří je podporují v každém utkání. Bohemka se zkrátka vrací do osmdesátých let, kdy bavila diváky a hrála poháry," míní zlínský trenér Pavel Vrba.

Také zkušený kouč souhlasí s názorem, že se pražští Bohemians 1905 změnili změnili a hrají jinak než dřív.

„Už to není jenom mužstvo, které pouze bojuje a tluče do soupeře nějakými centry. Dneska má tým poskládaný z hodně fotbalových hráčů. Hlavně v domácích zápasech je hodně silná," souhlasí Vrba.

„Důraz Bohemce zůstal. Nyní ale dokáže využít prostory na křídle, odkud posílají centry do vápna, kde má velký počet hráčů a ti se tlačí nejen do zakončení, ale dokáží také kombinovat a prosadit se i ze střední vzdálenosti," přidává.

Klokani sázejí také na kouzlo Ďolíčku, podporu oddaných fanoušků.

„Bouřlivá kulisa k Bohemce patří," přitakává Vrba.

„Stadion je stále stejný, atmosféra však pořád úžasná. Bohemka je svá a ještě dlouho bude," předpokládá.

Zlíňané v minulých sezonách odehráli na legendárním stadionu dobré zápasy. V posledních dvou duelech sahali v Ďolíčku po bodu, pokaždé prohráli o jediný gól.

Nyní ševci věří, že proti Bohemians neprohrají. Odrazit se chtějí od organizované defenzivy, poctivé hry zezadu. Klíčové bude zvládnout souboje s domácími hráči, být pozorný při standardních situacích a vyvarovat se zbytečných chyb.

Klokani ovšem letos až tolik nezáří. V posledních třech venkovních duelech nebodovali a klesli na devátou pozici. Silní a nepříjemní jsou hlavně před vlastním publikem, kde ale získali jenom sedm z maximálně možných patnácti bodů.

V minulé sezoně na tom byli daleko lépe. Pražané postoupili do semifinále domácího poháru a v lize nečekaně obsadili čtvrté místo, díky němuž si zajistili první účast v evropských pohárech po 36 letech.

Parta trenéra Jaroslava Veselého si ale střihla pouze dvojzápas s norským Bodö/Glimt. Soupeři ze severu Evropy ve druhém předkole Evropské konferenční ligy dvakrát podlehli a v Evropě skončili.

Ševci si zahráli Evropskou ligu v roce 2017, od té doby se spíše souží.

I letos se krčí na spodku tabulky, bojují o udržení.

Náladu si nezlepšili ani doma s Českými Budějovicemi, s Dynamem hráli 1:1 a zůstali poslední.

„Nejsme spokojení s umístěním ani s tím, kolik máme bodů," přiznává Vrba.

Všichni na Letné doufají, že se situace zlepší a ševci se před reprezentační přestávkou odrazí ze dna.