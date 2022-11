„Je to obrovské zklamání, ztratili jsme dobře rozehraný zápas. Oproti minulým utkáním jsme zvedli pracovitost a také intenzitu, byli jsme i produktivní. O to víc mě mrzí, že odjíždíme bez bodů,“ prohlásil zlínský trenér Jan Jelínek.

Ševci čekají na venkovní vítězství už 22 zápasů, dlouhou šňůru nezdarů neutnuli a i ve Vršovicích.

„Bohemka maximálně využila domácí prostředí, převalila nás silou,“ míní Jelínek, který vyzdvihl domácí příznivce.

„To, co tady předvedli diváci, bych si přál zažít také u nás. Fanoušci domácím hráčům dodávají sílu a obrovsky jim to pomáhá,“ říká.

Klokani mají ale i další účinné zbraně. Těmi jsou kromě oddaných fandů hlavně standardní situace a dlouhé auty. „Připravovali jsme se na to, ale je to strašně nepříjemné. Má s tím problémy celá liga,“ ví Jelínek.

„Bohemka má silové hráče. Všechno letí do šestnáctky a jsou z toho závary. Třeba Hronek to hází stejnou razancí jako by to kopal. Tím se domácí dostávali do tlaku. A i když jsme toho spoustu uskákali, nakonec jsme to nezvládli,“ štve Jelínka.

Fillo: Většina mužstva hraje pod své možnosti, proto zápasy nevyhráváme

Mužstvo i přes další nezdar chválil. „Kluci i směrem dopředu pracovali daleko lépe. Bylo to od nás živější, lepší. I když jsme vzadu udělali chyby a inkasovali tři branky, tohle je určitě cesta, kterou chceme jít. Musíme tak pokračovat a zvyšovat kvalitu,“ přidává.

Moravané se slušně vypořádali se zraněním Silného, jehož už ve 20. minutě nahradil Fillo.

„Už je to druhý zápas po sobě, co má náš hráč nějaký problém a musíme takhle brzy střídat, ale Filous na hřiště vlétl s maximálním úsilím a dobře pracoval. Odměnou mu byla vstřelená branka. A jelikož jsme vedli 2:0, ve střídání problém nevidím,“ uvedl.

Jen mezi náhradníky zůstal útočník Jawo. Gambijského forvarda vyřadily zdravotní problémy. „V týdnu měl zablokovanou krční páteř, nemohl pracovat naplno, vysvětluje kouč FC TRINITY.

Změny v sestavě ale byly způsobené i tím, že ševci potřebovali být agresivnější a aktivnější nahoře. Nakonec jim to stejně nestačilo.