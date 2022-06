Conde do Zlína přišel v lednu 2020 z třetiligového Táborska. Během svého angažmá se ve Fastavu vypracoval v jednoho z nejlepších defenzivních záložníků celé soutěže.

„Chtěl bych poděkovat klubu za vše, co jsem se mohl naučit profesionálně i osobně. Pomohli mi růst ve světě fotbalu, a také díky nim jsem se stal mužem, kterým jsem dnes. Moc děkuji za to, že jste mě dali šanci ukázat, co ve mně je. FC Fastav Zlín navždy zůstane členem mé rodiny,“ rozloučil se guinejský rodák s dvanáctým mužstvem loňského ročníku FOTUNA:LIGY.

Cheick Conde ve Zlíně nastoupil k 65 zápasům, z pozice defenzivního záložníka se ani jednou neprosadil, celkově si připsal tři asistence.

„Je to zajímavý transfer a taky signál pro ostatní, hlavně mladé hráče, že se dá jít ze Zlína i do zahraničí. Když tomu dají všechno, cestu mají otevřenou,“ věří Zdeněk Grygera, generální manažer zlínského Fastavu.

Conde se vydává do nejlepšího týmu loňského ročníku nejvyšší švýcarské soutěže. Curych v šestatřiceti zápasech nasbíral šestasedmdesát bodů, na druhou Basilej si vypracoval čtrnáctibodový náskok. Na místa zaručující evropské poháry naposledy dosáhl v sezoně 2017/2018, v dalších ročnících dvakrát skončil sedmý, jednou osmý.