Výhrou v Pardubicích si v boji o udržení velmi pomohli, ale záchranářská mise zdaleka nekončí. Fotbalisté Zlína mají před sebou závěrečné dva duely nadstavbové části FORTUNA:LIGY a ztrácet body rozhodně nemohou. Ve středu večer čeká ševce třaskavá domácí bitva s Baníkem Ostrava, který má po nedělním triumfu nad Teplicemi klid a jistou záchranu.

Fanoušci Baníku odpálili při zápase ve Zlíně ohňostroj | Video: Libor Kopl

Ševci bez ohledu na další výsledky musí zvítězit. Sebevědomí a kuráž jim dodal úspěch v nové pardubické aréně.

Zlíňané po třiceti zápasech a poprvé od 28. srpna 2021 vyhráli venku a na nedělní triumf se pokusí navázat i doma s Baníkem.

„Věřím tomu, že nás poslední výsledek nakopne. Před námi jsou další zápasy, ve kterých se budeme rvát o záchranu,“ říká kouč týmu FC Trinity Pavel Vrba.

Ševci z posledního místa ztrácejí už jen bod na barážové příčky, Pardubice i Brno tak klidně mohou ve středu přeskočit. Otázkou je, jak se k zápasům s ohroženými soupeři postaví již v předstihu zachráněné mančafty.

Ostrava, Jablonec i Teplice totiž mají po víkendu klid.

Ševci žijí! Měli jsme štěstí, uznal Vrba. Neví, proč Nita pouštěl. Co marodi?

„Samozřejmě chceme zapojovat i mladé hráče, na který až doteď nebyl prostor. V dalších utkáních ke změnám možná dojde, ale to jen na základě výkonnosti. Máme v kádru řadu mladých hráčů, šanci si jistě zaslouží. Změny jsou ve hře, určitě se o nich budeme bavit. Nejprve se ale musíme podívat na náš zdravotní stav, který je důležitý, ale nechci nic podcenit. Nechci se pak dívat do očí dvěma trenérům, se kterými my hrajeme, a oni bojují o holý život,“ říká kouč Baníku Pavel Hapal.

Duel moravských rivalů začíná na Letné v devatenáct hodin.

Prodej vstupenek je z bezpečnostních důvodů pouze na pokladnách stadionu Letná. Jednotná cena je deset korun. Držitelé permanentních vstupenek obdrží u vstupu na stadion poukaz na pivo nebo nealko nápoj, který budou mít zdarma.