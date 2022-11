Na duel 14. kola FORTUNA:LIGY se společně s týmem těší.

Zápas totiž bude mít charitativní podtext, domácí borci nastoupí ve speciálních dresech, které pak půjdou do dražby.

„Atmosféra bude úplně jiná než v pohárovém utkání,“ předpokládá Jelínek.

Plzeň je pro fanoušky tahák.

I přesto, že Západočeši jsou na podzim mužstvem dvou tváří.

Zatímco v nejvyšší soutěži vylepšili vlastní rekord v neporazitelnosti na 34 zápasů a ligu vedou o čtyři body před druhou Slavií, navíc mají k dobru dohrávku s Brnem, v domácím poháru senzačně vypadli na hřišti třetiligového Hlučína, v Lize mistrů sbírají debakly.

PLZEŇ ČELÍ VELKÉ KVALITĚ

V Miláně podlehli Interu 0:4. Po pěti zápasech mají skóre 3:20, v základní skupině skončí poslední a jaro prožijí bez pohárů.

Nic na tom nezmění ani závěrečný domácí duel se slavnou Barcelonou.

„Plzeň čelí velké kvalitě. Je vidět, soupeři jsou úplně někde jinde, ale zase umí přepnout na ligu, kde ty zápasy zvládají. To je pro ně asi stěžejní,“ míní Jelínek.

Při rozboru hry Viktorie svěřencům záběry z duelu Ligy mistrů pouštět rozhodně nebude. „Nemá to smysl,“ ví dobře.

„Hráči asi zápas viděli, ale my se musíme na Plzeň připravovat jinak, protože nejsme Inter,“ přidává s úsměvem.

Ševci ani nekalkulují s tím, že soupeř má za sebou náročný program a mužstvo sužuje marodka. „Chtěl bych říct, že to bude naše výhoda, ale nemyslím si to. Nemůžeme na to spoléhat. Plzeňští už to zažili několikrát a vždycky zápas v lize zvládli. Umí se dobře připravit, popasovat se s tím. Navíc mají velkou kvalitu, mohou si pomoct i střídáním. Je to tým, který vyhrál titul a i teď je na prvním místě,“ připomíná čtyřicetiletý kouč.

ZVÍŘE V ŠESTNÁCTCE

Ani absence Klimenty, Kopice, Kaši, Řezníka, Sýkory či Tijaniho prý soupeře nerozhodí.

Chybět ale hostům bude hlavně vykartovaný Mosquera. „Je to velmi kreativní a produktivní hráč,“ vyzdvihuje Jelínek.

Místo dravého Kolumbijce ale zase může nastoupit ex-reprezentant Pilař či další borci. „Třeba Vlkanova má formu, předvádí velmi dobré výkony. Na Interu hrál Bassey, vpředu mají Chorého, což je zvíře do šestnáctky, co ubojuje spoustu balonů,“ poukazuje na ofenzivní sílu soupeře luhačovický rodák.

Západočechy ale zdobí hlavně pevná defenziva, skvělá organice. „Viktorka hraje efektivní fotbal,“ ví Jelínek.

„Musíme být aktivní směrem dopředu, nebezpeční. Pokusíme se soupeře znervóznět. Rozhodně nechceme jenom bránit a spoléhat se na to, že to nějak ukopeme. Plzni se dá dostat za záda. Věřím, že skulinky najdeme. Musíme být ale sebevědomí,“ má jasno.

Pokud chtějí Zlíňané uspět, musí zlepšit koncovku a proměnit vyložené šance, jinak nemají nárok.

„Mluvíme o tom, děláme věci na zakončení, ale v týdnu nebylo moc času na tom pracovat,“ přiznává kouč FC TRINITY. „Je to ale o tom momentu na hřišti, jedné vteřině. Kluci samotní jsou na sebe naštvaní. Chtějí to proměňovat. Musíme to protrhnout a ze tří šancí dát dva góly,“ přidává.

Přidat ale musí i ve hře. Úterní pohárový duel s Jihlavou byl totiž velmi špatný a kromě výsledku a čistého konta se pozitiva hledali jen velmi složitě.

„Je pravda, že herně nám to nevyšlo, ale za postup jsme i po takovém chabém výkonu rádi. Hráči ovšem vědí, že to nebylo ono,“ dodává Jelínek.

Sobotní duel na Letné začíná v osmnáct hodin.