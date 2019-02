Nevymlouval se, nevykrucoval se ani se neschovával za laciné fráze. Zlínský brankář Stanislav Dostál po fatální chybě v derby se sousedním Slováckem sympaticky předstoupil před novináře a trpělivě odpovídal na nepříjemné dotazy.

Jednička Fastavu bez okolků přiznala své zaváhání, které přineslo triumf 1:0 i tři body nenáviděnému rivalovi.

Hned po sobotním zápase se sedmadvacetiletý gólman omluvil spoluhráčům v kabině. Hrubá minela bude zlínského odchovance strašit ještě hodně dlouho.

„Štve mě to hodně. Podle mě to byl remízový zápas. Kdyby se body spravedlivě rozdělily, byl by klid. Takto jsem nesmírně zklamaný. Prohráli jsme derby, mě jako Zlíňáka to hodně bolí. Na zápas budu dlouho vzpomínat. Je to hořká porážka,“ prohlásil Dostál.



Jak byste popsal klíčovou situaci?

Co vím, tak jsem chytl balon, a jak jsem dopadal na zem, tak jsem rukama brnkl do Diviše a balon mi vypadl do naší branky. V první chvíli jsem si říkal, že to vyboxuji, ale pak jsem si to rozmyslel a míč jsem chtěl chytit.



Jak se dostáváte z podobné situace, kdy si dáte vlastence a tým kvůli tomu prohraje?

Protože to bylo v derby, budu si to pamatovat pěkně dlouho. Ale další zápasy jsou již za dveřmi, musím proto na tento moment co nejdříve zapomenout. Hloupější gól už fakt dostat nemohu! Doufám, že mám vybráno minimálně na deset let …



Řekli vám kluci něco v kabině?

Ani ne, jen jsem k celému momentu něco řekl já, omluvil se.





Jak takovou situaci dostáváte z hlavy?

Mám doma psa, který mi naštěstí nic k tomu neřekne. Na toho se už docela těším, na procházku s ním.



Byl jste ve zbytku zápasu nervóznější, než normálně?

Vůbec, že dám špatně z boku rozehrávku, to se stane. Na další centr jsem už vyběhl normálně a zpacifikoval jej. Pak už nebyl důvod k nervozitě, hůř to dopadnout dnes nemohlo…



Nemáte nyní po derby strach, že v dalším zápase budete sedět na lavičce?

Nemám. Tak to ve fotbale chodí, chyby se občas dělají, a takové jako dnešní, se zase neopakují! I kdyby tady byl bůhví kdo, nemůžete pořád předvádět excelentní výkony.



Cítíte po příchodu Rakovana větší tlak na sebe?

Tlak je vždycky. Na výsledky, na zápasy. Před ním tady byli taky kvalitní gólmani, současná situace není ničím výjimečná. S Matejem máme výborný vztah, dobře se známe.



V prvním poločase jste byli častěji u míče, ale šancí bylo minimum. Proč jste se nedokázali víc prosadit?

Nevím. Hrálo se mezi šestnáctkami, nikdo nechtěl udělat chybu. Byl to první zápas, bojovný. Terén taky nebyl ideální. V létě by to byl třeba lepší fotbal.



Jak jste vůbec zápas viděl?

Hodnocení je jednoduché. My jsme moc šancí neměli, soupeř taky ne. Rozhodla situace, kterou jsem bohužel nezvládl.



Nemáte obavy, aby se neopakovalo další nepovedené zlínské jaro?

Strach nemám. Teď jsem říkal klukům v kabině, že tato porážka jde za mnou. Teďka se musíme z toho oklepat. Musíme dát hlavy nahoru a jít dál. Bohužel teď už utkání se Slováckem nezměníme.



Za týden jedete do Příbrami. Je to ideální soupeř na odčinění úvodní porážky?

Těžko říct, ale do Příbrami jedeme bodovat. Musíme se ale na soupeře připravit lépe, než teď. Uvidíme, s jakou taktikou na nás vyrukují. Musíme udělat vše, abychom porážku z derby odčinili. Příbram má nejhorší obranu. Teď v Liberci dostali čtyřku. Nyní hrají doma, budou chtít uspět.