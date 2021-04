Oba týmy jdou do utkání v úplně jiném rozpoložení. Zatímco Pražané po vyřazení ve čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem uspěli v Liberci, kde výhrou 1:0 udrželi letošní neporazitelnost a svou rekordní sérii bez prohry v nejvyšší soutěži protáhli už na 39 utkání, ševci v dubnu tápou.

Po čtyřech prohrách v řadě stále nemají jistou záchranu.

A příliš počítat nemohou ani s body z Vršovic. „Všichni víme, že to jednoduché nebude. I tak věřím, že se celý tým bude rvát a bojovat o co nejlepší výsledek. Slavia u nás ukázala, že každou menší chybu dokáže potrestat, toho bychom se měli snažit co nejvíce vyvarovat,“ říká.

Strach z dalšího neúspěchu nemá. Osobně se na zápasy v Edenu vždycky těší, i tentokrát pojede do Prahy se vztyčenou hlavou.

„Myslím si, že se není čeho bát. Po nepovedeném utkání s Příbramí, které nám nevyšlo výsledkově ani herně, můžeme jen překvapit a získat,“ ví dobře devětadvacetiletý gólman.

„Jsem toho názoru, že určitý respekt by měl být ke každému soupeři. A je jedno, zda je první nebo poslední,“ přidává.

Pokud chtějí Zlíňané na horké půdě favorita a hlavního kandidáta na titul uspět, musí předvést úplně jiný výkon než o víkendu proti Příbrami.

Nejlépe se dotknout svého výkonnostního stropu, nechat na trávníku úplně všechno.

Ani to však nemusí stačit.

Sešívaní v lize naposledy padli 1. března 2020, kdy neuspěli na Slovácku.

Od té doby v české nejvyšší soutěži nenašli přemožitele, po roce už přepisují rekordy. „Je to opravdu úctyhodná série,“ oceňuje 39 duelů bez prohry Dostál.

„Podle mě je to náročností a stylem hry, který trenér Trpišovský vyžaduje. A bezpochyby také kvalitou hráčů, kterou Slavia má,“ myslí si.

Zatímco Pražané ve FORTUNA:LIZE dominují a těžko hledají rovnocenného soupeře, Fastav už tradičně střídá lepší období s těmi horšími, nyní se nachází zase dole.

Nedělní direkt od poslední Příbrami ševci těžce kousali, porážka 0:1 je všechny hrozně štvala. „Bylo to velké zklamání,“ přiznává jednička Zlína.

V další zbytečné domácí ztrátě se ale Moravané nepitvali dlouho. Od pondělí už v hlavách mají jenom nadcházející těžkou šichtu proti Slavii. „Je dobře, že se hraje tak rychle po sobě, protože minulý zápas už nezměníme. Musíme se soustředit na utkání, co nás čekají a ukázat, že umíme bojovat a rvát se o body,“ burcuje Dostál.

Zlínský gólman letos nevynechal žádné utkání. Kolegu Rakovana pustil do branky jen v předvánočním zápase s Teplicemi, kdy po zranění hlavy střídal už před poločasem.

Jinak mu náročný program nevadí, i v nabitém dubnu dokáže odpočinout, dobít baterky. „Třicet mi ještě nebylo, tak nemám nárok být unavený,“ usmívá se odchovanec Fastavu.

„Samozřejmě se mezi zápasy snažím trošku víc odpočívat, ale že bych byl nějak unavený, to ne,“ přidává s vážnou tváří.

Kromě Dostála nastoupili ve všech letošních duelech už jenom křídelník Dramé a stoper Buchta. A právě klíčový muž zlínské defenzivy bude kvůli čtyřem žlutým kartám v Edenu chybět.

„Je to nepříjemné, ale je to pouze na jeden zápas, takže doufám, že ten, kdo Buchtiče zastoupí, tak to zvládne minimálně jako on,“ přeje si nejen Dostál.