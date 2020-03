„Abych řekl pravdu, prožívám to dost nešťastně. Nikdo asi nečekal, že se může něco podobného stát. Na druhé straně byla jen otázka času, kdy tato událost postihne i nás,“ uvedl Dostál.

Kvůli bezpečnostní opatřením a různým zákazům toho nyní moc nemůže, přesto se pečlivě na dálku snaží plnit pokyny, které obdržel od kondičního trenéra. Některé cviky zvládne i bez náčiní, ale činky a těžké stroje nahradit v domácím prostředí nedokáže.

„Je to spíše taková udržovací posilovna,“ říká s úsměvem.

„Tréninkový plán bychom měli plnit každý sám, v tom je to asi nejtěžší,“ přidává vážněji.

Více volna, které má kvůli přerušení FORTUNA:LIGY z důvodu dalšího šíření koronaviru COVID-19 v Česku, tráví samozřejmě ve společnosti nejbližších. Jenom výjimečně navštíví další rodinné příslušníky. Jinak zůstává doma a čeká, jak se nepříjemná situace vyvine.

O dalším vývoji bude Ligové fotbalová asociace teprve jednat s ohledem na další vývoj epidemiologické situace a v souladu s dalšími opatřeními českých státních orgánů. Vláda ovšem rozhodla o prodloužení omezení pohybu na veřejnosti až do 1. dubna.

„Slyšel jsem různé názory. Jeden z nich byl, že by se sezona měla dohrát za každou cenu, ale jak to má vedení ligy vymyšlené, opravdu nevím,“ krčí rameny.

Než ale něco hrotit a hrát třeba tři zápasy v jednom týdnu, tak je podle zkušeného zlínského brankáře lepší raději začít od začátku znovu až v létě.

Dostál si ovšem dokáže představit, že by se nejvyšší tuzemská fotbalová soutěž dohrála i bez diváků.

„Netroufám si říct, jak by se k tomuto postavili samotní fanoušci, ale asi by bylo rozumnější dohrát sezonu před prázdnými tribunami než riskovat zdraví lidí, které by vždy mělo být na prvním místě,“ ví dobře.

Zatímco budoucnost FORTUNA:LIGY i dalších evropských soutěží je hodně nejistá, UEFA se už odhodlala k ráznému kroku, když letošní EURO přesunula na příští rok.

„Vzhledem k tomu, že se evropský šampionát měl hrát hned v několika zemích, tak se to dalo čekat,“ pronesl.

Zaskočený Dostál nebyl ani ze situace, která v Baťově městě nastala ještě před výskytem koronaviru v Česku. Vedení Fastavu totiž po špatném vstupu do druhé poloviny sezony odvolalo hlavního trenéra Kameníka a na Letnou znovu přivedlo známého a úspěšného kouče Bohumila Páníka.

Zatímco někteří noví hráči Zlína byli obvyklým tahem zaskočení, osmadvacetiletý brankář přijal další trenérskou rošádu naprosto v pohodě.

„V zákulisí už se něco šuškalo, takže úplná novinka to pro mě nebyla. Navíc trenéra Páníka velmi dobře znám z předcházejícího působení ve Zlíně. Vždycky jsme spolu vycházeli dobře,“ říká Dostál.

Obavy ze staronového kouče nemá. Nyní má spíše strach, že současná krize se projeví i v profesionálním fotbale. Vedení Jablonce i Mladé Boleslavi se už s hráči dohodlo na snížení platů, podle informaci Deníku také šéfové ostatních ligových klubů včetně majitele zlínského Fastavu Zdeňka Červenky o tom intenzivně přemýšlejí.

„Situace je pro všechny hodně těžká,“ uvědomuje si.

„Hrozně důležité bude, jaký dopad bude mít situace na ekonomiku, což se potom odrazí i do sportu. Záleží hlavně na tom, jak se k tomu kompetentní lidé postaví, a jak ten dopad bude veliký,“ dodává Dostál.