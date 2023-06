ROZHOVOR/ Za hrdinu se v žádném případě nepovažuje. I když brankář fotbalistů Zlína Stanislav Dostál svými zákroky drží ševce a táhne je k záchraně ve FORTUNA:LIZE, žádné zásluhy si nedává. Jednatřicetiletý gólman přitom v klíčové bitvě o sestup vychytal střelce Řezníčka i další hráče Brna, aby udržel čisté konto a posunul tým do baráže.

Brankář fotbalistů Zlína Stanislav Dostál. | Foto: Jan Zahnaš

„Víte, jaký jsem. Těžce koušu, když nechytám. Za mě hráč, kterému nevadí, že je na lavičce, není vtáhnutý do hry a není schopen pomoct. Jsem rád, že jsem se do brány zpátky dostal a svými výkony mohl týmu pomoct. Na hřišti je nás ale jedenáct, nestojí to na jednotlivcích,“ říká skromně jednatřicetiletá opora týmu FC Trinity.

Co po remíze v Brně vlastně cítíte?

Když budu mluvit za sebe tak řeknu, že už přemýšlím nad těmi dvěma barážovými zápasy. Pokud se nepletu, začínáme ve čtvrtek doma. Chvíli si odpočineme, dobře zregenerujeme a připravíme se na Vyškov. Jsme na začátku naší cesty. Musíme to zvládnout.

Ulevilo se vám po remíze hodně?

Měli jsme obrovský nůž na krku. Všechny zápasy byly strašně složité, ale mužstvo se semklo. I kluci, co dlouho nehráli, nám hrozně pomohli. Všichni si jdeme za tím cílem, který jsme si stanovili. Jedeme dál.

Jak jste prožíval zápas, ve kterém šlo o všechno?

Bylo to samozřejmě nepříjemné. V těch hlavách jsme to měli. Nervozita k těmto zápasům patří. Možná to i chvílemi bylo vidět. Podobný duel jsem hrál poprvé, nebylo to vůbec jednoduché. Jsem moc rád, že jsme to takto zvládli.

V utkání jste si připsal šest zákroků. Který z nich byl nejtěžší?

Asi ten první hned ve čtvrté minutě, kdy jsem měl i štěstí. Míč mě po střele Falty trefil do nohy a šlo to kousek nad bránu. To pro mě byl nejtěžší zákrok. Brno nejvíce hrozilo ze závarů, po centrech a rohových kopech, kterých tam byla spousta. Musím ale pochválit kluky, jak to zvládli uskákat, ubránit.

Co říkáte na soupeře pro baráž? Vyškov vás vyřadil v MOL Cupu …Vyškov hrál pod bývalým trenérem Trousilem hodně kombinační fotbal. Je to odvážný soupeř, který si hodně přihrává, ťuká míč. V poslední době pod novým koučem Kameníkem jsem ho ale hrát neviděl. Co si však pamatuji z podzimu, má Vyškov mladé a houževnaté mužstvo. Budeme to muset zanalyzovat a zvolit vhodný způsob hry. Musíme se na ně dobře připravit.

Je problém, že soupeře trénuje právě váš bývalý kouč Jan Kameník?

Já nevím, kolik u nás zůstalo kluků z doby, kdy nás vedl trenér Kameník. Možná jenom pár. Nevím, jestli to bude pro Vyškov nějaká výhoda. Na to nedokážu odpovědět.

Cítíte se jako favorit?

Ten, kdo jde do baráže z první ligy, by měl být favoritem, i když jsme skončili na chvostu tabulky. Hrajeme ale výš, takže bychom na tom měli být lépe. A je úplně jedno, jestli začínáme doma nebo venku. Teď už se na to nehraje. Tyto rozdíly už se trošku mažou, i když vzhledem k fanouškům, které jsme vyburcovali k velké podpoře, musíme doma zvítězit. Do Brna jich přijela velká spousta, lidé nám hodně pomohli. Snad tomu tak bude i s Vyškovem.