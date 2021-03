„Hned po tom momentu jsem to řešil i s Martinem Nešporem, který se mě na to ptal. Já jsem mu řekl, že nevím. Balon se nějak koulel u tyče, odrazil se mi od zad. Jak jsem se otáčel přes rameno, reflexivně jsem to chytil. V tu chvíli jsem nepřemýšlel, zda je to gól,“ líčila důležitou situaci jednička Fastavu.

I díky devětadvacetiletému brankáři ševci po dlouhých třinácti letech zvítězili v Olomouci 1:0 a v tabulce FORTUNA:LIGY poskočili na jedenácté místo.

Oddechl jste hodně?

Nevím, jestli to byl gól. Podle mě ne, ale jestli se někde prokáže, že balon přešel brankovou čáru, to už je na technologiích a rozhodčích.

Co říkáte na to, že VAR všechny tři sporné situace vyřešil ve váš prospěch?

Jako první se řešila ruka Buchty. Abych byl upřímný, já se v tom nevyznám. (úsměv) Jednou se ruka pískne, podruhé ne. Rozhodčí to ví líp. Penaltu na druhé straně jsem neviděl. Ale byl tu VAR, takto to prostě vyšlo.

Nečekal jste, že si v Olomouci víc zachytáte?

Je pravda, že v prvním poločase mi v tom stínu bylo trochu zima, hřiště v těch místech bylo rozbitější, ale Sigma měla maximálně dvě tři šance. Je pravda, že si toho moc nevytvořila. Pro oko diváka to nebyl moc pohledný zápas. My se ale potřebujeme dostat do pohody, což se nám teď daří.

Po dvou výhrách se vám dýchá lépe, že?

Je to tak. Po tom, co jsme zvládli zápas s Mladou Boleslaví, nám to obrovsky pomůže. Už ve středu to bylo těžké utkání. Jsem rád, že jsme v tom pokračovali.

Jak zápas v Olomouci hodnotíte?

Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Bylo to strašně těžké. Po tom, co jsme se se penaltou dostali do vedení, Sigma zjednodušila hru a nakopávala balony, které naši obránci perfektně sbírali. Kluci plnili, co jsme si řekli. Vzadu to fungovalo, defenziva pracovala výborně. Pro nás jsou to výborné tři body.

Nečekal jste od Sigmy víc?

Do zápasu jsme šli s určitou taktikou. I podle hry soupeře. Zápas nám ale sedl. Vyzdvihnout musím i kluky nahoře. Když jsme to potřebovali, podrželi balon. Ve druhém poločase tam sice bylo pár ztrát, ale týmově jsme to velmi dobře odpracovali.

Těší vás po minele se Spartou důvěra trenéra Páníka?

Samozřejmě si toho vážím. Nejen důvěry hlavního trenéra, ale i kouče gólmanů. Není to jenom jedné o chybě, kterou jsem udělal doma se Spartou, ale jde o to nachystat hlavu na další zápasy.