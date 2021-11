Hlavně díky oběma gólmanům a dobře postaveným tyčím skončil šťavnatý zápas 14. kola FORTUNA:LIGY bezbrankovou remízou.

„V naší situaci je proti každému takto těžkému soupeři bod dobrý, takže ho bereme. Musíme potrénovat a připravit se na Mladou Boleslav, kde bychom chtěli navázat na poslední výkony a výsledky,“ říká dvoumetrový slovenský gólman.

Byl to nejtěžší zápas z těch tří posledních, kdy jste vychytal čisté konto?

Jednoznačně. Jablonec hlavně ve druhém poločase, kdy nás zmáčkl, ukázal svoji kvalitu. Nulu se nám podařilo udržet i s přispěním štěstí, kterému jsme šli ale naproti. Musím pochválit celý mančaft. Na těžkém terénu odvedl svědomitou práci. Nula proti takto kvalitnímu soupeři se cení o to víc.

Vybavujete si podobnou bezbrankovou remízu, při které by bylo tolik tyčí a břeven?

Na podobný zápas si nevzpomínám. Byla tam fakt spousta akcí, šancí. I s hostujícím Honzou Hanušem jsme to dobře postavili. Dneska nás to trefovalo. Konečně jsme měli i štěstí. V minulých zápasech se nám to do tyčky odráželo do brány. Nyní se to trošku otočilo v náš prospěch.

Byl to souboj brankářů?

S Honzou jsem byl tři roky v Jihlavě, známe se velmi dobře. Jsme kamarádi. O to víc nás těší, že jsme udrželi shodný výsledek a ani jeden z nás není naštvaný. Zasmáli jsme se tomu. Později si možná napíšeme. Musím pochválit. Taky podal kvalitní výkon.

Souhlasíte s názorem, že vyhrát dvakrát doma za sebou je nesmírně složité?

Fakt to není sranda. Střílet góly mají problémy i jiné mančafty. My víme, kde nás tlačí a musíme na tom neustále pracovat. Musíme se odrazit od jiných věcí, třeba od udržené nuly, což není jenom moje zásluha, ale i trenérského štábu a hráčů.

Zlín neporazil Jablonec dlouhých třináct let. Máte pro to vysvětlení?

Vždycky jsou týmy, které na některé soupeře neumí nebo se jim proti někomu dlouhodobě nedaří. Třeba Manchesteru City má taktéž nějakou černou sérii s Crystal Palace. S nimi se ale nechci srovnávat. Série je ale obrovská, trvá strašně dlouho. Dneska jsme to chtěli změnit, ale Jablonec prokázal, že má obrovskou herní kvalitu.

Co se stalo, že najednou neinkasujete žádné branky?

Už jsem to říkal předtím. Dříve jsme často nastupovali v jiné sestavě. Když není mančaft sehraný, na hřišti to nevypadá dobře. Teď se to naštěstí krystalizuje.

Cítíte se i vy nyní lépe, když nastupujete pravidelně?

Tlak je pořád stejný. Spíš celkově jako mančaft dodržujeme taktické pokyny a nepouštíme se do zbytečných útočných kreací a spíš pracujeme na taktice a detailech.

Nečekali jste, že Jablonci po náročném programu dojdou síly?

Taktika byla taková, že chceme co nejdéle udržet nulu a soupeře unavit a uběhat. Jablonec ale naopak na závěr přidal a my i s přispěním štěstí jsme udrželi nulu. Na druhé straně i my jsme měli kvalitní věci, ale nepodařilo se nám skórovat, takže zasloužená remíza.

Co říkáte na kapitána Poznara, kterému to nyní nejde? Dává góly alespoň na tréninku?

Hráči takové období mají. V době, kdy se nedaří, musí být každý mentálně silní. My mu musíme pomoct. Dneska při standardních situacích byl pro nás obrovsky přínosný. Musím ho pochválit.