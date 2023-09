Chvílemi si připadá jako hokejový brankář, který chytá v oslabení. Brankář zlínských fotbalistů Matej Rakovan při absenci zraněného parťáka Stanislava Dostála čelil útočníkům Plzně a Ostravy. Výsledek? Ve dvou duelech inkasoval dvanáct branek a kousal dva nepříjemné debakly.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v bílém) proti Zlínu) | Foto: Deník/Petr Kotala

„K tomu není co říct,“ soukal ze sebe po porážce 1:5 v Ostravě. „Prostě nemůžeme takovéto góly dostávat. Začíná to u mě a končí u posledního útočníka,“ přidává sklesle.

Rakovanovi po sobotní dardě do řeči moc nebylo. Přitom ševci po prvním poločase hráli s Baníkem 1:1 a živili šanci na body, naděje ale zhasla po změně stran, inkasovaných gólech.

„Asi od dvacáté minuty jsme hráli celkem dobře. Bohužel na začátku druhého poločasu jsme dostali branku, třetí nás definitivně zlomila a pak už se utkání zase jenom dohrávalo,“ štve rodáka z Žiliny.

Dvoumetrového Slováka poslední výsledky rozhodně netěší, utíkat z branky ale nemíní. „Chytat chci pořád,“ tvrdí.

„Chci být připravený, pomoct týmu. Ligu nechytám první rok. Musíme se z toho poučit, dát zase hlavy nahoru. Složit zbraně by bylo to nejjednodušší řešení a to nechceme,“ přidává odhodlaně.

Další výprask. Ševci inkasovali v Ostravě pět branek a zůstávají poslední

Zlíňané na tom po devíti kolech nejsou vůbec dobře, jenže sezona je dlouhá, pořád se mohou odrazit, být výš.

Na Letné sice nyní převažují chmury a blbá nálada, může však být ještě hůře.

„Snažím se od toho oprostit, pokaždé odvést maximum. Ne vždy to samozřejmě vyjde. Na druhé straně člověk musí být pozitivní, což není jednoduché. Změnit to musíme tvrdou dřinou, ví dobře.

Ševci se mohou chytnout příští sobotu doma proti Českým Budějovicím. Ani Dynamo na tom není nijak zvlášť dobře, jde o hratelného protivníka.

„Pro nás je každý zápas důležitý. Teď ale přijdou další utkání pravdy, ve kterých musíme doopravdy zabrat,“ ví Rakovan.