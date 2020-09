„Jsem pořád Brňák, takže to pro mě určitě bude zajímavý ligový zápas. Už to ale extra neprožívám. Možná to pro mě bylo pikantní, když jsem odcházel, tak to bylo čerstvé, ale teď už jsem pár roků pryč,“ připomíná zkušený osmadvacetiletý zadák.

Buchta začínal s fotbalem v Bosonohách. Z městské části na jihozápadě Brna se ale už v jedenácti letech přesunul do Zbrojovky, kde vydržel až do června 2016. I když mu klub nabízel novou smlouvu, poctivý zadák s díky odmítl. Místo vytouženého zahraničního angažmá byl ale půl roku bez mančaftu, do Bohemians zamířil až na konci roku.

Přes Jihlavu zamířil do Zlína. Ve Fastavu od svého příchodu patří ke klíčovým postavám, trenér Páník na důležitého muže bude spoléhat i v neděli.

„Bude to těžký zápas, ale věřím, že potvrdíme dobrý výkon i výsledek z Mladé Boleslavi a že doma uspějeme,“ přeje si.

Proti Zbrojovce má o motivaci postaráno, moravskému rivalovi ale jinak přeje.

„V Brně jsem začínal, vyrůstal. Přál jsem mu, ať se do ligy vrátí. Klub i město si nejvyšší soutěž zaslouží,“ je přesvědčený.

I když ho ke klubu váže společná minulost, všechny city půjdou tentokrát stranou. Ani žádné hecování Buchta neplánuje.

„To ne. Už tam ani moc kamarádů a bývalých spoluhráčů nezůstalo. Snad jenom dva členové realizačního týmu jsou stejní, jinak je tým úplně jiný,“ připomíná.

Proti Brnu si Buchta zahrál už na konci letní přípravy. Ševci na Letné slušně rozehraný zápas nedotáhli, Zbrojovce v generálce podlehli 1:2. „Pořád to byla ale jenom přátelák. Ligový zápas bude o něčem jiném,“ míní.

Věřím, že teď budeme sbírat body

Nedělní rivalové vstoupili do sezony domácí porážkou. Zatímco Fastav si zvedl náladu výhrou v Mladé Boleslavi, Zbrojovka ve druhém kole hrála s Bohemkou bez branek.

„Vždycky se říká, že je důležité před reprezentační pauzou zvítězit, aby pak atmosféra v týmu byla dobrá, což se nám povedlo. Věřím, že nás poslední utkání nastartovalo a že teď budeme sbírat body,“ doufá Buchta.

Nováčka FORTUNA:LIGY ale nepodceňuje.

„Je pravda, že Brno má mladý tým. Se Spartou sice vysoko prohrálo, druhý duel už ale celkem zvládlo. Nečeká nás nic jednoduchého. Musíme se na utkání dobře připravit,“ ví osmadvacetiletý zadák.

Ševci si budou muset dát pozor hlavně na Růska. O jednadvacetiletého střelce v létě stála Ostrava, nakonec ale zůstal na Srbské a v pondělí večer si proti Skotsku připsal první reprezentační start mezi dospělými, když v 80. minutě vystřídal záložníka Slovácka Marka Havlíka.

„Je to šikovný hráč, musíme být obezřetní. Ale nemůžeme se zaměřovat pouze na něj. Brno má v sestavě i jiné dobré hráče,“ říká.

Derby na Letné se kvůli filmovému půlmaratonu odehraje až v neděli. Oba týmy tak měly na přípravu dost času. Ševci dostali od trenéra Páníka i čas na odpočinek, Buchta trávil volný víkend v Brně u rodičů.

„Byli jsme za rodinou, žádné výlety jsme i kvůli současné situaci nepodnikali,“ pronesl Buchta.

Testy na Covid mi vyloženě nevadí

Zlínský fotbalista se snaží ve složité době hlídat. Dobře však ví, že nakazit koronavirem se může kdekoliv. Testy na covid-19 absolvuje společně s týmem před každým mistrovským zápasem.

„Beru to, jak to je. Za posledního půl roku už jsem si na to zvykl a přizpůsobil se. Testy mi vyloženě nevadí,“ přiznává.

Zhoršující se situaci se snaží nevnímat. I přes rekordní počet potvrzených případů nákazy koronavirem zůstává optimistou a věří, že sezona bude normálně dál pokračovat.

„Samozřejmě by bylo všechno lepší, kdyby se situace konečně vrátila do normálu, ale přírůstek je opravdu velký, takže by byla náhoda, pokud by to nějaký mančaft netrefilo. Doufám, že nám se to vyhne, ale přijde mi to jako taková loterie,“ dodává s úsměvem.