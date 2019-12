Že branka do dítě sklářů nebyla náhodná, ukázal sedmadvacetiletý útočník v sobotu proti Opavě, kterou sestřelil dvěma trefami v rozmezí devíti minut.

„Jak špatně jsem tento půlrok tady začal, teď jsem ho celkem dobře zakončil. Doufám, že to na jaře bude ještě lepší,“ věří bývalý hráč Ostravy, Jablonce nebo Příbrami, který se do Baťova města v létě vrátil po necelých dvou letech. I když na podzim rotoval sestavou a vystřídal většinu postů, před zimní pauzou se uchytil na hrotu a mužstvu pomohl k důležitým bodům.

Co stojí za vaším střeleckým procitnutím?

Před utkáním v Teplicích jsem poprvé spal na pokoji s Petrem Buchtou. Asi mě dostal do pohody (úsměv). Navíc před zápasem s Opavou mi dal funkční triko. Asi z toho bude takový rituál. Ne teď vážně. Jsem rád, že se to konečně povedlo. Jak špatně jsem tento půlrok tady začal, teď jsem ho celkem dobře zakončil. Doufám, že to na jaře bude ještě lepší.

Gól v Teplicích vám hodně pomohl, že?

Byl jsem za něj strašně rád. Čekal jsem na branku fakt hodně zápasů. Byl jsem z toho vyřízený. Přitom každý zápas se snažím týmu pomoct, něco pro něj udělat. Třeba něco připravit, na gól alespoň nahrát. Bohužel mi to nepadalo. Začalo to až teď. Škoda, že to byl pro letošní rok poslední zápas.

Vaše branky do opavské sítě vypadaly docela snadné…

Před prvním gólem jsem dostal krásný balon od Matejova. Jelikož hrát hlavou celkem umím, povedlo se mi dát míč do sítě, ale nebylo to úplně snadné. Dokážu si představit, že by z toho nebyl gól. A při druhé trefě jsem měl štěstí. Balon se ke mně odrazil a já ho uklidil zblízka do prázdné branky.

Jak hodnotíte poslední letošní zápas?

V prvním poločase bylo vidět, že oba týmy potřebují bodovat. Takovéto zápasy jsou vždycky nejhorší. My i Opava jsme hráli dobře dozadu, fotbal se začal hrát až druhý poločas. Do něj jsme nastoupili výborně, brzy dali brzy gól a spadlo to z nás. Začali jsme předvádět super fotbal, i diváky to bavilo. Klidně jsme mohli další dva góly přidat. Jsem ale hlavně rád, že jsme se takto rzakončili i půlrok, který jinak nebyl dobrý. Doufám, že to otočíme a že ve Zlíně jaro bude konečně dobré.

Co říkáte na výkon Opavy?

Nevím, jestli k nám pouze přijela jenom bránit. My jsme ale hráli celkem dobře s balonem, otáčeli hru, kombinovali. Druhá půle už ale byla úplně o něčem jiném. Bylo to jednoznačné vítězství. Asi si nevybavuji nějakou šanci soupeře. Jsem rád, že jsme to takto zvládli.

Vnímáte, že jste odskočili nejen Opavě, ale i Karviné a Příbrami?

Jednoznačně. Byl to pro nás nejdůležitější zápas podzimu. Ani si nedokážu představit, co by se dělo, kdybychom ho nezvládli. Asi bychom neměli ani volno. Bylo by to opravdu špatné. Naštěstí nám výsledky minulého kola nahrály, teďka jsme soupeřům ještě více odskočili.

Pomýšlíte na desítku?

Proč ne? Před námi je zimní příprava a když se dobře připravíme, chytneme začátek jara a uděláme nějakou sérii výher, třeba jako na podzim České Budějovice, desítka není nereálná.

Užijte si Vánoce díky poslední výhře více?

Samozřejmě. Nyní je dovolená, takže člověk si volno užije v mnohem lepší náladě. V této souvislosti bych zmínil výrok trenéra Páníka, který kdysi řekl, že tým je tak dobrý, jak hrál svůj poslední zápas. My jsme ho naštěstí vyhráli, takže zakončení nepovedeného půlroku je nakonec hezké.