„V naší situaci to je to jako modré z nebe. Když nám nevyšly předchozí domácí duely, rázem se ten sobotní stal klíčový. Naštěstí vše dobře dopadlo, výhra je super,“ rozplýval se po zápase 27letý stoper Fastavu Zlín.

Kromě dvou střel jste Příbram prakticky k ničemu nepustili. Oddechl jste si?

Konečně! Už si ani nepamatuji, kdy jsme uhráli čisté konto. (smích) Hodně nám pomohl brankář Dostál, který posbíral hodně balonů. Dnes to nebylo jen o obranné řadě, ale o celkovém defenzivním výkonu týmu. Po zadku jezdil každý, proto jsme zaslouženě vyhráli.

Jak psychicky složité je nyní hrát, kdy každý duel je důležitý?

Pro tyto momenty fotbal děláte. Když jste ve středu tabulky a o nic nehrajete, ja také příjemné, bez tlaku. Ale když vyjde takový zápas jako nám s Příbrami, tak to si člověk hodně užije.

Trenér Páník současné období označil za fotbalovou válku, kdy krása jde stranou. Souhlasíte?

Rozhodně! Není čas na kličky a patičky, nyní musíte zápas odedřít, jako dnes odjezdit po zadku. Poctivá práce vás pak odmění buď gólem nebo vítězstvím.

Z pozice stopera, dá se zvládnout náročný současný náročný program dvou zápasů týdně?

Zatím to jde, fyzicky se cítím dobře. Náš tréninkový režim je tomu výborně uzpůsobený. Trenér tomu opravdu rozumí a dokáže se do nás vcítit. Ví, kdy povolit a kdy zase zatrénovat. I proto se všichni cítíme dobře.

Z pohledu fyzické náročnosti to mají obránci lepší než ostatní?

Těžko říci. My vzadu máme více soubojů, vepředu se více běhá a ve vyšší rychlosti. Až vše skončí, rád řeknu, zda jsem to vydržel, ale nyní je to těžké hodnotit…

Jak se vám líbila atmosféra na stadionu?

Jednoznačně byla lepší! Oproti normálu je to pořád málo, ale naši fandové byli slyšet. Pomalu se vše vrací k normálu. Když hrajete před prázdnými tribunami, tak je to smutné.

Budete po sobotní výhře o to více sledovat zápas Opavy s Karvinou?

Ano, stejně jako víme, že si záchranu musíme uhrát sami. Současných 27 bodů nestačí, na druhou stranu se nyní proti aspirantům na titul pokusíme překvapit a něco urvat. Zabrat ale musíme především v nadstavbě a co nejdříve rozhodnout o naší záchraně!

Jak moc důležité je pro vás skončit v horní polovině skupiny o záchranu?

Hodně, neboť pak budete hrát třikrát doma a jen dvakrát vyjedete na stadion soupeře. Při rozvolňování budou přibývat na zápasech fanoušci, ale především nemusíte v tak nabitém programu tolik cestovat. Nedávno jsme jeli pět šest hodin do Jablonce a Mladé Boleslavi a pak zpátky, na druhé den jste vyřízení. Z pohledu cestování je domácí prostředí velmi důležité!