Žádná pořádná střela či šance, minimum vzruchu a hlavně boj mezi šestnáctkami. Derby Zlína se Slováckem připomínalo spíše zákopovou válku, defenzivní partii o důležité body.

„Je škoda, že jsme začali prohrou. Měla to být přinejmenším remíza. Horším týmem jsme totiž nebyli,“ myslí si domácí stoper Petr Buchta.

Úvodní jarní souboj fanoušky nenadchl. Dominovali defenzivy, všechno nakonec rozsekla hrubá chyba gólmana Fastavu Dostála, který si ve 47. minutě po neškodném tečovaném nákopu Kalabišky nešťastně hodil balon do vlastní brány.

„Dostymu to nějak propadlo. Možná do něj Diviš trochu trkl, Každopádně to byl nešťastný gól,“ ví šestadvacetiletý obránce.

Ševcům první soutěžní duel v roce 2019 nevyšel herně ani výsledkově. I když v úvodní části měli balon častěji na kopačkách, příliš nebezpeční nebyli. Po přestávce a laciné brance se ze hry Zlína fotbalovost úplně vytratila a zbytek duelu už byla jenom křeč.

„Sehráli jsme nešťastný zápas,“ míní Buchta. „V prvním poločase jsme byli o chlup lepší, druhá půlka už byla vyrovnaná bitva, kterou rozhodl jediný gól,“ přidává.

Zlínští fotbalisté si proti krajskému rivalovi za devadesát minut nevytvořili žádnou velkou příležitost. Výjimkou byla jenom šance střídajícího Železníka. Jinak ševci hrozili pouze po trestných kopech.

„Náznaky tam byly, nedotáhly jsme je však do finiše,“ mrzí Buchtu.

Proti byl těžký terén i organizovaný soupeř.

„Slovácko bylo zodpovědnější než na podzim. Dobře bránilo. My jsme hru zjednodušili, vyhrávali souboje, ale nedokázali jsme víc vytěžit z centrů a odražených balonů,“ štve zlínského zadáka.

Myslím, že jsme pana Pivarníka pochopili

Na trenérskou rošádu uprostřed zimní přípravy se bývalý hráč Brna, Jihlavy a pražských Bohemians nechtěl vymlouvat.

„Každý trenér má svoje. Myslím, že jsme pana Pivarníka docela pochopili,“ je přesvědčený spolehlivý stoper.

Nepodařený vstup do jarních odvet Buchtu mrzel. Že by se ale mělo opakovat další neúspěšné zlínské jaro, si nemyslí. „Z toho nemám strach,“ zůstává pozitivní.

Ševci i přes těsnou úvodní prohru 0:1 dál ve FORTUNA:LIZE drží šestou příčku. Před sedmým Liberec už ale mají pouze tříbodový náskok.

„Nyní jedeme do Příbrami, takže by to chtělo hnedka odčinit,“ ví Buchta.