„Možná někdy v přípravě, ale to se nepočítá,“ uvědomuje si Antonín Fantiš. V neděli se to útočník zlínského Fastavu pokusí změnit. Ševci právě na schopnosti sedmadvacetiletého univerzála budou při absencích Poznara a Ikauniekse spoléhat.

Jaké jsou České Budějovice soupeř?

Je to nováček, ale já jsem se s nimi potkával poslední tři roky. Ještě když jsem byl s Příbramí ve druhé lize, tak už tehdy hrály výborný fotbal. Je jasné, že teďka mají formu. Klobouk dolů před jejich výkony. Taková série na nováčka je moc pěkná. Ale furt věřím tomu, že každá série jednou končí, takže doufám, že ji Budějovicím utneme právě my, protože jsme to byli my, kdo je na podzim ve vzájemném zápase nastartoval. První zápas se nám vůbec nepovedl. Snad jim to vrátíme a potvrdíme, že doma se nám celkem daří.

Čím to je, že se Budějovicím tak daří?

Úplně jednoduše. Standardní situace. To vidí všichni. Když jsem viděl jejich zápas s Mladou Boleslaví, každý z hráčů je na sto procentech svého potenciálu. Ze sebe dokáží dostat úplně to nejlepší. Všichni mají formu, neviděl jsem v jejich hře nějaký slabý článek. Fakt šlapu jako tým. Plus mají v sestavě zkušeného brankáře Drobného, Sivok tam je. To jsou pilíře, které jim pomáhají.

Zažil jste i vy v kariéře podobnou jízdu?

Já jsem to zažil ve druhé lize, když jsme postupovali. V Příbrami jsme měli sérii deseti utkání bez porážky. V tomto období jsem vůbec nepochyboval. Věděl jsem, že vyhrajeme. V tu dobu jsme byli tak připravení na zápas, že jsme každého přehráli. Tenkrát i Ruda Skácel, který prošel Slavií, Hradcem nebo Hearts, říkal, že takovou sérii ještě nikdy neměl. To se pak samozřejmě hraje dobře. České Budějovice jsou na tom nyní podobně.

Dá se do takového laufu dostat i bez předcházejících výsledků?

Já fotbal hraji dlouho. Mám za sebou asi třináct sezon, ale ten pocit, jaký jsem měl v Příbrami, jsem nikde jinde nezažil. Pořád to bylo tak, že by dobrý měsíc, pak přišly porážky. A pořád dokola. Nikdy jsem takovou sérii nezažil. Není to úplně jednoduché se do toho dostat. Samozřejmě se nemusíme bavit o větších klubech, ale na mysli mám týmy, jako Budějovice, Příbram, Teplice nebo Zlín. Tyto mančafty, pokud získají formu, si jí musí vážit a musí se ji pokusit udržet co nejdéle.

Jak těžké se tedy bude proti Dynamu prosadit?

Myslím si, že domácí zápasy herně celkem zvládáme. Venku to je zatím jedna velká tragédie, ale i když jsme doma prohráli, vytvořili jsme si spoustu šancí, tlak. Hra měla nějaký řád, úroveň. Věřím tomu, že příležitosti si zase vypracujeme. Jen doufám, že je proměníme. Pozor si musíme dát na standardky soupeře.

Souhlasíte s názorem, že koncovka je momentálně vaše největší bolest?

To je vidět na všech týmech, které jsou vzadu. Střelecky se trápí všichni. V tom je největší rozdíl oproti Plzni nebo Slavii. Těm i když se nedaří, dokáží své dvě šance proměnit a vyhrají.

Připouštíte si po nepodařeném vstupu do jarní části sezony větší tlak?

To je pořád stejné. Když venku prohrajeme, doma musíme vyhrát. A tak neustále dokola. Tlak je, ale už jsme to zažili mockrát. Minule na podzim jsme to nezvládli v Teplicích nebo Liberci, ale doma jsme porážku odčinili. Doufám, že to teďka bude stejné a že si fanoušky před utkáním na Spartě udobříme.

Ale souhlasíte, že další ztráta by přinesla ještě větší problémy?

Samozřejmě to vnímám. Každá domácí ztráta je velká. Kór s týmem, který nepatří mezi top české mančafty. Akorát teď přijedou Budějovice, které jsou v laufu. Případná výhra by byla hrozně cenná.

Dynamo střílí hodně branek po standardních situacích. Zaměřili jste se na ně v trénincích?

Abych řekl pravdu, ještě jsme se tomu nevěnovali. Já si myslím, že to přijde zítra (v pátek – pozn. red.). Máme standardkový den, takže toho asi bude dostatek. Ale čeká nás hodně práce. Budějovice je dobře zahrávají, umí se z nich prosadit, takže se jich musíme vyvarovat a dělat je co nejméně.

Vám se po rozích ani trestných kopech skórovat nedaří. Kde je chyba?

Bavíme se o tom furt. Samozřejmě zápas v Karviné nám nevyšel, ale bylo to taky dané tím, že domácí zahrávali spoustu standardek. Soupeř kopal pět, šest rohů za sebou, ale všechny byly zahrány skvěle. Na druhé straně my máme tři standardky a dvě kopneme brankáři a jednou to pošleme do autu, což je velká škoda, protože v týmu máme kluky, kteří to umějí kopnout.

Jak moc vám na hrotu chybí zraněný Poznar?

Samozřejmě Jawo je šikovný útočník a má velký potenciál, ale není úplně jednoduché přijít z druhé ligy a dávat branky. Kór v naší situaci. Není to jednoduché pro nás ani pro něj. Nemůžeme očekávat obrovské výkony, když teprve nedávno přišel a v lize odehrál pouze jeden zápas. Musí se do toho teprve dostat.