Poprvé nastoupil v základní sestavě Zlína a hned dal gól. Devatenáctiletý odchovanec ševců Alexandr Bužek tečovanou ranou rozhodl sobotní duel 14. kola FORTUNA:LIGY proti Pardubicích, kde poslední tým zvítězil 1:0 a dotáhl se na soupeře před sebou.

Fotbalista Zlína Alexandr Bužek po zápase v Pardubicích. | Foto: FC Zlín

Hostujícímu trenérovi Bronislavu Červenkovi tak s nasazením mladého odchovance na pozici číslo šest vyšel skvěle.

Bužek splatil důvěru výborným výkonem a hlavně brankou z nastaveného času první půle, kdy s přispěním domácího stopera Kukučky překonal brankáře Budinského a zajistil Moravanům první venkovní výhru od konce května, kdy slavili rovněž v nové CFIG Areně.

„Je to nepopsatelný pocit, úplná euforie. Vždycky byl můj sen dát gól v první lize a rozhodnout zápas," líčí nečekaný hrdina sobotního střetnutí na východě Čech.

Bužkovi, který v české nejvyšší soutěži nastoupil vůbec poprvé od první minuty, pomohlo i štěstí, když letící balon smolně tečoval obránce Kukučka.

To však mezi ševci nikdo neřešil. Každý byl rád za gól, důležitou výhru.

„Kluci se mi smáli, že to bude drahé, ale přesnou částku nevím," říká talentovaný mladík, který jde ve stopách dědy a otce, který si ligu zahrál za Zlín i Synot.

Duel v Pardubicích ale sledovala pouze sestra Kateřina. Právě záložnici pražské Sparty věnoval dres, ve kterém vstřelil první ligový gól. „Zaslouží si ho," míní Bužek.

O tom, že nastoupí v základní sestavě, se od kouče Červenky dozvěděl ve čtvrtek. Nervózní nebyl, protože za sebou měl už těžký pohárový duel v Ostravě a také pár startů coby střídající hráč.

Devatenáctiletý středopolař, který si zahrál i s dalšími zlínskými odchovanci Slončíkem a Tkáčem, si počínal skvěle.

Mužstvu pomáhal hlavně v defenzivě. Blýskl se několika obětavými zákroky, vyhrál spoustu soubojů, nebál se hrát.

Ševci i díky mladému záložníkovi přerušili nepříznivou venkovní sérii bez výhry, po pěti měsících zase loupili na soupeřově hřišti.

K triumfu jim pomohl hlavně gól z konce první půle. „Vždycky je nepříjemné, když dostanete branku do šatny. Navíc Pardubice prvních třicet minut dominovaly," ví dobře.

Ševci se v úvodní půlhodině pouze bránily a trpělivě čekaly na svoji příležitost. „Bylo to těžké. Skoro vůbec jsme nedrželi balon, potom jsme se ale do toho dostali. Tým pracoval sebevědomě, drželi jsme pospolu a vyšlo to," raduje se.

Východočeši se po změně stran dostali do křeče, zbytkem utkání se protrápili. „Na soupeřovi byla vidět nervozita. Domácí byli pod obrovským tlakem, ani fanouškům se to nelíbilo, takže pokřiky z tribuny nikdy nepomohou," uvedl.

Zlíňanům ale prostředí nové pardubické arény svědčí, uspěli v ní podruhé za sebou. „Nevím, čím to je, ale asi na ně umíme zahrát. Možná je to i tím stadionem," přemítá s úsměvem.

Ševci pod koučem Červenkou ani ve třetím zápase neinkasovali, zase to uhráli vzadu na nulu. „Drželi jsme obranu, nenatahovali hřiště a byli kompaktní. Pardubicím se tam nedařilo moc dostávat," upozorňuje.

Moravanům viditelně prospěla změna trenéra, s čím souhlasí i jeden z odchovanců Vršavy. „Pana Červenku většina z nás zná. Je to Zlíňák, v klubu působil," oceňuje Bužek, jehož táta s nástupcem Pavla Vrby v minulosti hrával.

Nyní zvedá ševce a táhne je k záchraně. „Pro nás to jsou důležité body," vnímá mladík. „Dotáhli jsme se nejen na Budějovicemi, ale blíž jsme i k Pardubicím," těší záložníka.

Za vzestupem Zlína je kromě nového kouče také uzdravený brankář Dostál, který si na východě Čech připsal druhou nulu v sezoně.

„Standa je výborný, jeho návrat nám velmi pomohl. Podrží nás skvělými zákroky, je důležitou součástí týmu," vyzdvihuje závěrem.