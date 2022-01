Zlínský kapitán pak ve druhé půli přiklepl míč Tkáčovi a bylo hotovo.

Vukadinovič byl znovu u toho, společně se stoperem Vraštilem zvládl kompletní porci devadesáti minut.

„Byl jsem tak domluvený s trenérem, že když se budu cítit dobře, absolvuji co nejvíc minut. Protože jsem se k áčku připojil později, bral jsme to spíš po té kondiční stránce,“ vysvětloval po utkání.

Navrátilec nastoupil na pozici podhrotového hráče, v útoku doplňoval kanonýra Poznara.

„Nevadí mi to. Odehrál jsem tam spoustu zápasů. V týdnu jsme zkoušeli systém 3-5-2, nějaké taktické věci. Myslím, že v prvním poločase se nám to docela povedlo přenést i do hry,“ míní.

Vukadinovič odehrál poslední soutěžní zápas loni na konci října, v přípravném utkání se však cítil poměrně dobře, byť tréninkový výpadek ještě nedohnal.

„Trošku mě bolí nohy, protože zimní příprava je náročná. Hodně se běhá, trénuje. Myslím ale, že jsem to zvládl dobře,“ je přesvědčený.

Do Zlína se vrátil po nevydařených angažmá v Karviné či Teplicích.

Letošní sezonu rozjel v Radnički Niš. V rodném Srbsku však odehrál jenom deset zápasů. Kvůli finančním potížím v klubu rozvázal smlouvu, stal se volným hráčem.

A na začátku kalendářního roku se nečekaně znovu objevil v Baťově městě. „Po konci v Srbsku jsem se spojil se Zdeňkem Grygerou. Zeptal jsem se ho, jestli bych se v zimě nemohl připravovat s béčkem s tím, že bych se pak chtěl posunout do áčka. Jsem rád, že jsem tady,“ uvedl.

V juniorce Fastavu se cítil dobře. V modelovém zápase proti dorostu se blýskl hattrickem, v týdnu se přesunul z Vršavy na Letnou, s prvním zlínským týmem absolvoval soustředění v Luhačovicích.

S novou smlouvou v kapse odehrál sobotní duel s Kroměříží. „Hlavní je, že jsem zdravý. Teď se chci co nejlépe nachystat a být připravený na ligu. Nějaké zkušenosti mám, chci týmu pomoct. Věřím, že spolupráce bude prospěšná pro obě strany,“ prohlásil.

Vukadinovič si vysloužil smlouvu ve Zlíně: Věřím, že zde opět najdu pohodu

Jednatřicetiletý rodák z Bělehradu prošel v Česku několika kluby, nejlepší období ale prožil právě na východě Moravy.

Se Zlínem triumfoval v MOL Cup, zahrál si s ním evropské poháry. Svými výkony v dresu ševců si vysloužil angažmá v pražské Spartě, odkud zamířil do tureckého Bolusporu.

„Tady jsem měl pohodu, kterou jsem v ostatních klubech nenašel,“ ví dobře. „Uvědomuji si, že to se mnou nebylo vždycky snadné. Byl jsem mladší, blbější a spoustu věcí si nechal nakecat. Teď jsem mentálně silnější. Chci si prodloužit kariéru a vím, co mám dělat,“ dodává.