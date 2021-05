Realita? Už po 86 sekundách hry ševci nabídli vedoucí gól Tetourovi, zbytkem první půle se protrápili. A i když se po přestávce na chvíli zvedli a skóre dvěma bleskovými údery srovnali, po další nedůslednosti v defenzivě inkasovali další dvě branky a v Ostravě po přestřelce prohráli 2:4.

„Byl jsem zaskočený z chyb, které jsme v zápase dělali, protože v týdnu tomu nic nenasvědčovalo. Hráči v tréninku pracovali velmi dobře, v rychlosti a přesně. Z některých situací a přihrávek dozadu, které po nich nechceme a byly tak nepřesné, že Baník posílaly do protiútoků, jsem byl úplně v šoku,“ přiznal po ligové premiéře Jelínek.

Dočasný nástupce odvoleného kouče Páníka chvílemi nechápal, co jeho svěřenci na trávníku vyvádějí, přesto nikoho z nich nezatracoval. „Hlavně mi to ukázalo, že kluci umí hrát fotbal a jsou pracovití, rychlí. Musí se to do nich ale dostávat. S týmem určitě jde pracovat, ale chce to čas,“ míní.

Devětatřicetiletý kouč má ševce na starosti zatím jen do konce sezony, pak mančaft zřejmě předá zkušenějšímu kolegovi. „To je otázka na vedení. Já hlavně chci, aby hráči šli nahoru,“ přeje si.

Fanoušci mu přejí hlavně trpělivost. Začátek sobotního zápasu byl totiž ze zlínské strany hrůzostrašný. „Vstup do utkání nám nevyšel. Baník zúročil hned naši první chybu, dostali jsme se pod tlak a inkasovali druhý gól,“ hodnotí Jelínek.

Hosté o poločase zareagovali na styl Baníku, vysvětlili si některé věci a duel se jim po zlepšeném výkonu podařilo zdramatizovat. Hru Fastavu oživil střídající Jawo, góly ale dali sváteční střelci Martínez s Hlinkou.

„Ve druhé půli jsme byli důraznější, víc jsme soupeře dostupovali, což se nám předtím nedařilo. Z toho vyústila i druhá branka. Bohužel jsme tempo ani výsledek nedokázali udržet. Vstřelená branka nám zvýšila sebevědomí, Baník byl ale lepší, nám v závěru došly síly,“ přiznal.

Hosty rozhodilo i zranění gólmana Rakovana. Dvoumetrový slovenský brankář, jenž poprvé v sezoně chytal do začátku, inkasoval od domácího Tetoura nepříjemný úder a otřesený musel střídat. „Byl to nezaviněný střet. Soupeř chtěl zakončovat do brány, u toho ho trefil do hlavy, což je velice nepříjemné. Raky má otřes mozku, jel do nemocnice na vyšetření,“ hlásil hned po utkání.

Další zprávy neměl. „Snad to bude jenom to. Já jenom doufám, že bude v pořádku a brzy se k nám vrátí,“ přeje si.

Rozhodčí Dubravský všechny překvapil, když nechal akci dohrát a po dorážce Zajíce do prázdné branky se šel podívat na video. „Moc tomu nerozumím,“ divil se Jelínek. „Bylo hned vidět, že došlo k vážnému střetu. Nevím, v jakém byl rozhodčí postavení, ale nechápu, proč hru nepřerušil,“ kroutil hlavou.

Podobné reakce vzbudil verdikt hlavního arbitra i na konci první půle při odpískané penaltě. Po souboji Kuzmanoviče s Rakovanem nejprve nařídil pokutový kop, aby ho následně po zhlédnutí záznamu u videa odvolal.

„Vůbec jsem nechápal, proč pískl a hru přerušoval, když jsem tam žádný faul neviděl,“ divil se zlínský trenér. „To si ale musí vyhodnotit rozhodčí,“ nechtěl to dál rozebírat.

Divoký duel odstartoval už při rozcvičce, kdy odstoupil zraněný Vraštil. „Už v pátek trošku cítil bolest v přitahovačích. Na dopoledním volnějším rozcvičení to vypadalo, že to půjde, ale při ostřejším zahřátí nám řekl, že jeho výkon nebude stoprocentní, proto šel ze hry,“ vysvětluje.

V základní sestavě se kromě narychlo povolaného Janoška objevil i Španěl Martínez, jenž si připsal premiérový gól v nejvyšší české soutěži a měl podíl i na vyrovnávací trefě Hlinky.

„Jelikož se blíží závěr sezony a Janetzký měl karty, vyloženě se to nabízelo. Chtěli jsme ho vidět,“ vysvětluje. „Pedro je kreativní, ofenzivní hráč. Byl zajímavý směrem dopředu, ale musíme s ním hodně pracovat na taktice a komunikaci s týmem,“ říká.

V závěru se dostal na hřiště i osmnáctiletý mladík David Tkáč. Šikovný odchovanec se s ligovým týmem připravoval delší dobu, premiéru v nejvyšší soutěži si odbyl až po Páníkově odchodu.

„Shodl se na tom celý realizační tým,“ tvrdí Jelínek. „David si to zasloužil svojí prací. Na tréninku vypadá velmi zajímavě. A jelikož i Dominiku Janoškovi došly síly, přišel na řadu David,“ dodává.