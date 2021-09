Po běžném nedovoleném zákroku, které jsou každý týden k vidění nejen v ligových duelech, sudí Pechanec bez váhání a k údivu většiny aktérů i diváků bez předcházejícího napomenutí bývalého reprezentačního zadáka nekompromisně vyloučil.

„Byl jsem v šoku, jak rychle rozhodčí vytáhl červenou kartu a pak překvapený, že to VAR odsouhlasil,“ přiznal krátce po sobotním utkání 8. kola FORTUNA:LIGY trenér Fastavu Zlín Jan Jelínek.

Diskutabilní verdikt vyvolal vášně jak na hřišti, tak i v prostorách obou střídaček. O poločasové přestávce se nic jiného neřešilo. Většina se shodla, že vyloučení bylo hodně přísné.

„Viděl jsem to z lavičky a měl jiné postavení než rozhodčí, ale Venca (Procházka – pozn. red.) tam podstupoval souboj, předskakoval jiného hráče a Sadílek tam v plné rychlosti vběhl. Venca nohu stahoval, i když domácí fotbalista byl u míče dřív a zasáhl jej,“ popisuje Jelínek.

Podle něj se má zdraví hráčů chránit, tentokrát v tom byl zkušený bek docela nevinně. Žádný úmysl, nic takového. Prostě klasický střet. „Viděl jsem mnohem horší zákroky, které nebyly potrestány červenou kartou,“ uvedl Jelínek.

Zatímco mladý trenér byl po prohraném derby nad věcí, kapitán Zlína Tomáš Poznar sporný výrok rozhodčího těžko vstřebával.

„Jsem z toho zklamaný, protože vyloučení, které jasně ovlivnilo zápas, to nebylo,“ má jasno opora Fastavu.

Více než sudího Pechance ale vinil jeho kolegu Machálka u videa. „Hlavní rozhodčí to nemusel vidět, přes VAR to ale nemůže projít, proto ho přece máme. Sudí mi ale říkal, že to má potvrzené od videa, což je úplný nesmysl,“ čílil se zkušený forvard.

Se soupeřem soucítili i domácí, kteří pocit křivdy na podzim prožili už několikrát.

„Když si vzpomenu na vyloučení Divíška v Jablonci, tam to bylo taky podobné. Člověk se prostě v rozhodcovském metru těžko orientuje. Souhlasím ale s tím, že to bylo přísné vyloučení a že mohlo ovlivnit zápas,“ uvedl kouč Slovácka Martin Svědík.

Ani záložníkovi Danielu Holzer, který v minulosti nosil i dres Zlína, zákrok nepřišel nijak zvlášť drsný. „Ještě se na to chci podívat, ze hřiště mi to tak hrozné nepřišlo. Bylo to nešetrné, ale nemyslím si, že v tom byl úmysl. Nevím ale, jestli tam byl přímý zákrok do břicha a s jakou intenzitou,“ pronesla letní posila Slovácka z Baníku Ostrava.

Zatímco tentokrát Slovácku sudí pomohli, při venkovních duelech v Jablonci, Plzni a na Slavii jim uškodili, což potvrdila i Komise rozhodčích FAČR. „My se spíš snažíme hledat chyby u sebe, přesto není příjemné řešit každý venkovní zápas,“ říká Svědík.

Podle něj kontroverzní verdikty škodí nejen českému fotbalu, ale narušují i přípravu na další ligové utkání. „Není to úplně jednoduché vytěsnit z hlavy,“ přiznává.

„Hráči pak necítí změnu, na druhé straně to k fotbalu patří. Víme, že to musíme hodit za hlavu a koncentrovat se. Stejně nic nevrátíte, nezměníme. Musíme si všímat věcí, které musíme v zápase udělat, aby byl lepší výsledek,“ prohlásil.

Toho celek z Uherského Hradiště v sobotním střetnutí i díky dlouhé početní výhodu využil a ve šlágru zdolal sousední Zlín 3:0.

Odpor rivala v rozmezí 49. až 62. minuty postupně zlomili Havlík, Hofmann a právě Holzer. Svědíkův tým vyhrál i čtvrtý domácí zápas v ligové sezoně, ševci padli podruhé po sobě.