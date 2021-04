„Kdyby Poznar proměnil svoji stoprocentní šanci, byli jsme hodně blízko bodu,“ ví dobře kouč Fastavu Bohumil Páník

Kapitána mužstva za zahozenou tutovku v 66. minutě veřejně nepranýřoval, nijak neplísnil. „Samozřejmě je to zklamání, ale takový je fotbal. Podobné šance nedali už jiní hráči,“ mávl rukou.

Zkušený forvard po centru z levé strany nejprve hlavičkoval do tyče a dorážku z hranice malého vápna pak poslal vysoko nad. „Krásně si tam naskočí, trkne, pak si znovu najde míč. Chová se perfektně, jako střelec, ale měl to z otočky, balon trošku za zády. Navíc na levou nohu, což je pro praváka vždycky složitější. Sám ale ví, že to mělo být v brance,“ říká.

I když Poznar neskóroval v osmém utkání za sebou, v Edenu podal velmi dobrý výkon. „Odehrál výborný zápas,“ souhlasil zlínský kouč. „Měl tam řadu vítězných soubojů. S Kačarabou si to rozdal, vpředu odvedl spousty práce. Gól by pro něj byla velká odměna,“ ví dobře.

A taky by Fastavu přinesla nejspíše cenný bod. Takto se ševci kodrcali po D1 na Moravu se smolnou porážkou. „Domácí by to za stavu 2:2 museli otevřít, více natempovat. My jsme tam měli rychlostně dobré hráče, kteří se umí prosadit. Bohužel nakonec rozhodne podklouznutí našeho hráče, takový polovlastní gól,“ smutnil Páník.

„Soupeř to tam dotlačí, my stoprocentní šanci nedáme,“ hořekoval.

„Na Slavii si nikdy moc takových příležitostí nevytvoříte. Takže buď ji dáte a pak máte šanci a uspějete, nebo ji nedáte a prohrajete,“ přidává zklamaně.

Zvláštní duel nakonec rozhodla situace z 50. minuty. Kuchta nejprve trefil tyč a Stanciuovu dorážku zblokoval obránce Cedidla, který předtím nešťastně upadl. Balon se pak smolně odrazil i od gólmana Dostála a slávistický forvard jej přece jen doklepl do sítě.

V ligovém ročníku skóroval už potřinácté a upevnil si vedení v tabulce kanonýrů. „Několikrát můžeme dát míč pryč. Bohužel na hráčích byla až příliš vidět velká snaha, aby to uhráli. Z toho pak vznikají chyby,“ má jasno Páník.

Hosté ovšem ani za stavu 1:2 nerezignovali, dál se rvali o body, kterým jim ale proklouzly mezi prsty. „Neodehráli jsme špatné utkání. Byli jsme organizovaní směrem dozadu, domácí se přes náš zahuštěný střed těžko dostávali. V první půli byl soupeř daleko nebezpečnější, po přestávce jsme už jeho útoky eliminovali. Ve druhé půli jsme hráli lépe, víckrát jsme zatížili domácí obranu,“ uvedl.

Trenér Slavie Trpišovský opět vsadil na rozestavení s třemi stopery a oproti víkendovému utkání v Liberci vrátil do sestavy opory Bořila, Zimu, Provoda či Kuchtu.

To Moravanům nevadilo, úvodní nápor přečkali a hned z penalty udeřili. „Byli jsme na to připravení,“ tvrdí Páník.

„Měli jsme propracované napadání rozehrávky na trojku vzadu i na klasické dva stopery. Hráči byli plní síly, přistupovali k soupeři včas. I proto jsme to párkrát vychytali,“ těší kouče Fastavu.

První poločas kromě gólů Potočného a Stanciua přinesly také zvláštní verdikty nepřesného sudího Ginzela. Dvaatřicetiletý arbitr v závěru úvodní části po poradě s videorozhodčím dvakrát v krátké době odvolal původně nařízenou penaltu pro Slavii.

Ve 39. minutě nejprve zrušil pokutový kop a navíc červenou kartu pro Cedidlu za údajný faul na Tecla, poté vzal zpět své rozhodnutí, když si Vraštil při odkopu nastřelil ruku.

„Hráči mají pokyn, že dokud není stoprocentně rozhodnuté, mají hrát. Je pravda, že VAR zasahoval víckrát, ale nepropadal jsem panice, ale čekal. Musíme být v takových chvílích nad věcí. Vidíme to, máme na to svůj pohled. Za mě VAR potvrdil to, co měl. Pracoval dobře, byť rozhodčí situaci minimálně dvakrát posoudil špatně,“ připomněl na závěr zlínský trenér.