„Dát pět gólů venku je vždy pozitivní. Jsem rád, že jsme se naladili takovou výhrou na důležité zápasy, které nás čekají. Držíme kontakt s čelem tabulky, což se nám v předchozích dvou kolech nepodařilo. Je to pro nás hodně důležitý výsledek. Výborně zahrál Pešek. Podal takový výkon, jakým nás zaujal v Liberci, než jsme ho koupili," prohlásil kouč Sparty Pavel Vrba.

Ševci padli potřetí za sebou. „V prvním poločase jsme byli celkem konkurenceschopní, ale dostali jsme dva góly ze standardních situací. Bráníme je zónově, ale připadá mi, že čím víc se jim věnujeme, tím je to horší. Po třetím gólu si sparťané začali víc věřit a pro nás to bylo hodně složité. Štve mě, kolik dostáváme branek, očekával jsem větší kvalitu vzadu,“ přiznal po dalším nepovedeném zápase trenér Fastavu Zlín Jan Jelínek.

Sedm branek, další domácí výprask, Edvard Lasota v hledišti a s ním 4500 diváků. Sobotní šlágr fotbalistů Zlína s pražskou Spartou bavil hlavně hostující příznivce, kteří si vychutnali nejen parádní představení křídelníka Peška, ale i gól stopera Ondřeje Čelůstky proti bývalému klubu. Podívejte se, jak to při utkání 9. kola FORTUNA:LIGY, které skončilo divokou výhrou favorita 5:2, vypadalo.

