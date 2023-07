Na první domácí zápas fotbalistů Zlína v novém soutěžním ročníku FORTUNA:LIGY přišlo 5521 diváků. I když ševci podlehli mistrovské Spartě 0:1, proti favoritovi rozhodně nezklamali. Byli jste v hledišti na Letné? Najděte se na fotkách!

Nástup fotbalistů Zlína a Sparty před utkáním 2. kola FORTUNA:LIGY (podzim 2023) | Video: Libor Kopl

Domácí fandové odcházeli domů rozladění. Jediná branka vyrovnaného utkání totiž padla v 80. minutě z pokutového kopu, kterou proměnil kapitán Pražanů Ladislav Krejčí.

„Neuhrát dneska bod je pro nás velké zklamání. Když nebudu hodnotit situaci, které rozhodla utkání, ale celý zápas, tak si myslím, že jsme hráli velice zodpovědně směrem dozadu a Spartu jsme do ničeho nepustili. Na druhé straně jsme si sami vytvořili dvě stoprocentní příležitosti, které jsme neproměnili. Ve finální fázi jsme měli být klidnější a zakončovat ve větší pohodě. Z tohoto pohledu pro nás bylo utkání mnohem lepší než v Karviné, kde jsme to nezvládli. Na to, jakou má Sparta kvalitu, jsme hráli velice slušně. Je škoda, že jsme prohráli, protože jsme minimálně bod zasloužili.“ je přesvědčený zlínský trenér Pavel Vrba.

Moravané nezdolali v nejvyšší soutěži Spartu podesáté v řadě a poosmé z toho prohrál. Naopak Pražané, kteří v srpnu vstoupí do kvalifikace o Ligu mistrů, venku v lize neprohráli podvanácté za sebou.

Vedení zlínského klubu se na letošní domácí premiéru pořádně nachystalo. U tribuny východ byla připravená fanzóna s atrakcemi pro děti i dospělé, soutěžilo se o ceny v podobě nových kousků z klubového fanshopu i vstupenky do multikina Golden apple cinema. Nechyběl ani popcorn, který se rozdával nejrychlejším příchozím.

Diváci si také mohli vychutnat pivo Radegast, nové grilované klobásy nebo párek v rohlíku od jiného dodavatele cateringových služeb.