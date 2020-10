I když šancí na gól měl hbitý sedmadvacetiletý křídelník víc než dost, ve FORTUNA:LIZE se mezi střelce ještě nezapsal. Na premiérový gól v české nejvyšší soutěži čeká už 42 zápasů.

„Vím, že je to velké téma. Mluví o tom snad každý. Je pravda, že jsem ještě neskóroval, ale bohužel I toto je součástí fotbalu,” ví dobře.

Těžkou hlavu si z toho Vakho nedělá, I když spoluhráči si ho při trénincích občas dobírají a ptají se, kdy se konečně prosadí.

„Někdy se bohužel nedaří podle představ. Všechno má svůj vývoj, děje se z určitého důvodu, takže já i nadále zůstávám optimistou a tvrdě pracuji. Vím, že jednoho dne to přijde,” věří.

Sympatický Gruzínec ví, že je hlavní zůstat v pohodě a správně pracovat. Další šance určitě přijdou.

„Musím být trpělivý a čekat na vhodnou chvíli, kterou pak musím využít,” ví dobře.

Do šancí se bývalý hráč Dinama Tbilisi a ukrajinské Oleksandrije umí prokličkovat, dostat se. I proto mu fanoušci zatím nic nevyčítají.

„V každém zápase cítím podporu našich příznivců. Vím, že mě mají rádi, což pro mě hodně znamená,” uvedl.

Ševci v posledních duelech ale moc radosti fanouškům neudělali. I když po prohraném zápase na Spartě sklidili potlesk i zaslouženou chválu, minulý domácí duel s Olomoucí už tolik dobrý nebyl.

„Všichni jsme byli zklamaní. Proti Sigmě jsme udělali jedinou, zato rozhodující chybu, kterou soupeř potrestal a zápas rozhodl,“ posteskl si Čanturišvili.

Slušný vstup do sezony je tak rázem zapomenutý a Moravané musí ztracené body získat jinde.

„S výsledky spokojení nejsme, protože jsme ztratili jeden zápas venku a dva doma, prvním z nich dokonce bylo derby se Slováckem,” připomíná.

Zlínští fotbalisté cítí, že po dvou porážkách musí zase zabrat. Aby ve vršovickém Ďolíčku proti pražským Bohemians uspěli, musí podat ale lepší výkon než v derby s Hanáky. „Musíme hrát jako tým,” burcuje.

„V obraně nesmíme dělat chyby, směrem dopředu musíme být odváží a vážit si šancí. Pokud se do nich dostaneme, tak je proměnit,” přidává.

Čanturišvili od jiných sportovců neřeší, zda nastupuje na domácím stadionu nebo hraje jinde. Vnímá ale, že na Letné má v zádech publikum, i když kvůli opatřením zdaleka ne tak početné.

„Doma je to hlavně kvůli lidem větší potěšení a zodpovědnost. Fanoušci se nás bez ohledu na situaci ohledně pandemie koronaviru nebo na počasí vždy snaží podporovat, což nás motivuje,“ říká.

Gruzínský křídelník si pochvaluje i spolupráci s trenérem Páníkem.

„Kouč má zkušenosti, důvěřuji mu. To, co říká, má smysl. Umí nás připravit, namotivovat. Ví, co je pro každého fotbalistu důležité. I současný styl hry mi vyhovuje,“ přiznává Vakho.

Mistr slovenské ligy s Trnavou nyní nastupuje vlevo čtyřčlenné zálohy. Zaskočit ale může i v na kraji obrany nebo uprostřed středové řady.

„Pokud to bude tým potřebovat, bude hrát kdekoliv,“ tvrdí.

Trenér Páník má ale hráčů k dispozici dost. I proto Fastav střídá rozestavení, mění systém hry. Hlavně proti Mladé Boleslavi, Brnu a Spartě ševci ukázali, že mohou hrát atraktivní fotbal, který přinese výsledek a hlavně body.

„Hrajeme lépe než v minulé sezoně,“ souhlasí.

„Snažíme se hrát kombinační fotbal, abychom si vytvořili více příležitostí ke vstřelení branek. Samozřejmě, že nám pomáhají i zahraniční hráči. Conde, Dramé, Lamin i Pedro jsou talentovaní a pomáhají nám uspět,“ chválí zahraniční parťáky.

Čanturišvili už se ve Zlíně zabydlel. V Baťově městě žije se ženou a malým synkem. Když má čas, tráví s nejbližšími volné chvíle v parku nebo na jiných místech města.

„Cítím se tady dobře. Rádi chodíme i do zoo nebo do některých restaurací. Každé místo má své kouzlo. Jsme tady spokojení,” přiznává.

Život na Moravě mu výrazně nekomplikuje ani pandemie koronaviru. Vakho se snaží dodržovat pravidla a naslouchat odborníkům a lékařům. “Je to celosvětový problém, se kterým se potýkáme I my v Gruzii. Asi to jenom tak nezmizí,” tuší Čanturišvili.

Třeba dá gól dřív, než vědci vynaleznou vakcínu proti covid-19.