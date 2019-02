Nastoupil na levé straně zálohy. U postranní čáry hýřil pohybem, aktivitou. Soupeře zlobil rychlostí i důrazem. Nic nevypustil. Několikrát šel do skluzu, jednou nedovolený zákrok přehnal a obdržel žlutou kartu.

Fotbalových věcí měl ale ve hře mnohem víc. Zahrával standardní situace včetně rohových kopů a tlačil se do zakončení. Nejblíže gólu byla posila ze slovenské Trnavy, kde si zahrála také Evropskou ligu, v 75. minutě. Čanturišvili si na hranici šestnáctky zasekl míč a tvrdě vystřelil. Povedená rána zlínské zahraniční akvizice zatřásla pouze břevnem.

„Jeho výkon byl obrovské pozitivum. Od konce podzimu nehrál, v přípravě laboroval se zraněním. Teď ukázal, že je platnou posilou,“ chválil Gruzínce zlínský trenér Roman Pivarník.

Výkon spoluhráče ocenili také fotbalisté Fastavu. „Je šikovný, mně se líbí. Hrál dobře,“ pronesl Josef Hnaníček. „Jenom škoda, že mu nevyšel nějaký centr, aby trefil našeho hráče v šestnáctce. Určitě ale bude platný,“ je přesvědčený zkušený středopolař.

Gruzínský reprezentant zaujal i soupeře. „Vím, že přišel z Trnavy. Věděl jsem, že je hodně šikovný na míči a že umí nacentrovat a přejít jeden na jednoho. Kvalitu určitě měl,“ uvedl kapitán Bohemians 1905 Daniel Krch.

Hostující obránce si ale Čanturišviliho v zápalu boje příliš nevšímal. „Snažil jsem se hlídat zlínské útočníky. Popravdě ani nevím, jak moc zlobil,“ usmívá se Krch.

Bývalý hráč Oleksandrije a Dinama Tbilisi se zatím rozehrává. Po nepříjemném zranění se zatím dostává do formy. „Chci vidět radost mých spoluhráčů a fanoušků. Potřebujeme body a musíme zápasy vyhrávat,“ zdůrazňuje.

Ve Zlíně je již přes měsíc a na Baťovo město si stále zvyká. „Už nepotřebuji google mapy,“ směje se čerstvý otec. „Znám už nějaká místa, která potřebuji. Rychle jsem se naučil ulice a chodíme ven s manželkou i dítětem,“ dodal vážněji.

I když se Čanturišvili soustředí hlavně na fotbal, jednou by rád zamířil i na hokej. „Chtěl jsem už jednou jít, ale bohužel to nevyšlo. Jak na Slovensku, tak v Česku je to populární sport, takže jednou se rád zajdu podívat,“ slibuje.