Kouč Pivarník sedmnáctiletého odchovance poslal na trávník za rozhodnutého stavu na posledních devatenáct minut. Jeho nástupce Kameník se nebál a při absenci Bača nebo Hnaníčka nasadil mládežnického reprezentanta do boje hned od začátku.

A poctivý zadák ve složité situaci obstál. Pomohl pokrýt elitní útočníky Komličenka s Mešanovičem, poctivým výkonem přispěl k triumfu ševců 3:1.

„Ohlasy byly super. Jsem rád, že mě trenér i kluci podrželi. Hlavně díky tomu se mi hrálo lépe. Jsem moc rád, že jsem je nezklamal a že se mnou byli docela spokojení,“ uvedl vysoký bek, jehož oblíbencem je Brazilec David Luiz.

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte od první minuty?

Ve čtvrtek na tréninku, když Ondra Bačo onemocněl.

Byl jste hodně nervózní?

Trochu jo, ale nějak moc ne. Spíše jsem potřeboval ze začátku chytit herní jistotu.

Proti Mladé Boleslavi jste nastoupil už podruhé. V čem byl největší rozdíl?

Hlavní rozdíl bych viděl v domácím prostředí, kde nás fanoušci hnali dopředu. Zásadní rozdíl byl také v tom, že teď jsem nastoupil v základní sestavě, kdežto předtím jsem šel na hřiště na dvacet minut a ještě za rozhodnutého stavu.

Jak se vám bránili Mešanovič s Komličenkem?

Oba jsou to výborní hráči, kteří mají obrovskou kvalitu. Pro mě to byla obrovská zkušenost. U Komličenka jsme bránili docela slušně, tudíž to měl docela těžké. Ale za námi je teprve polovina, ještě nás čeká druhý zápas.

Vy jste s Komličenkem svedl důležitý souboj i před penaltou. Vybavíte si tu situaci?

Určitě. Viděl jsem ve vzduchu míč a takový souboj se nevypouští. Tak jsem ho zkusil vyhrát a odehrát míč na spoluhráče, což se se štěstím povedlo. Díky šikovnosti Petra Buchty jsme kopali pokutový kop.

Na začátku jste udělal jednu chybu, když jste balon netrefil dobře. Zatrnulo vám v tu chvíli hodně?

To se holt stane. (úsměv) Na chvilku mi zatrnulo, ale Raky (brankář Rakovan – pozn. red.) mi hodně pomohl a uhasil to za mě. Potom už jsem se soustředil jen na současnost. Vždy mi všichni říkali, že když udělám chybu, ať ji hodím za hlavu a hraji dál, jako by se nic nestalo. Tak jsem se podle toho řídil a naštěstí to fungovalo!

Měl jste v hledišti hodně fanoušků? Kdo všechno vám při domácí premiéře fandil?

Určitě jsem měl v hledišti dost fanoušků. Přes spolužáky ze školy, spoluhráče z mládeže, trenéry. Na tribuně byla moje dívka, sestra, mamka, taťka a další členové rodiny. Někteří kamarádi a kamarádky zápas zase sledovali v televizi.

Co říkáte na výsledek 3:1?

Výsledek 3:1 je super, ale jak už jsem říkal, furt je za námi pouze polovina. Šanci na postup určitě máme. Když se kvalitně připravíme, budeme bojovat jeden za druhého a necháme na hřišti vše, tak věřím, že to zvládneme a půjdeme dál.

Nastoupíte znovu od začátku?

Tohle je pouze na trenérovi. Já se budu připravovat pořád stejně na sto procent a uvidíme.

Kvůli nadstavbové části jste přišel o Slovakia Cup. Mrzí vás, že si nezahrajete proti mladíkům z Ukrajiny, Chorvatska a Španělska?

Je pravda, že jsem měl teď být na srazu reprezentační osmnáctky. Domluvili jsme se ale, že zůstanu se zlínským áčkem. Liga je nyní důležitější. Na Slovensku to jsou jen přípravné zápasy, až o tolik tam nejde.

Ve Zlíně po sezoně končí Zoran Gajić. Věříte, že odchovanci Fastavu budou dostávat ještě více šancí?

Tak to vám nedokážu říct. Zoran je výborný hráč a určitě nám bude chybět. Na druhé straně stranu třeba díky tomu dostanou šanci mladší hráči se dostat do áčka. Věřím v to a uvidíme, co z toho bude.

Za Boleslav ve stoperské dvojici nastupují bývalí hráči Zlína. Chtěl byste jít po stopách Jugase a Hájka?

Určitě jsou to výborní hráči. Měli akorát smůlu v klubech. Kam přišli, tam se zranili. Navíc konkurence na postu stopera byla v Plzni i ve Slavii obrovská. Každopádně i já bych si někdy rád zahrál za klub z TOP trojky naší ligy. Před zápasem jsme se o nich moc nebavili. Nebyli nějakým tématem. Občas se o nich něco řeklo, ale nic velkého to nebylo. Jejich výkon nebyl špatný, ale na hodnocení jsou trenéři, ne já.

Patří Jugas mezi vaše vzory?

Je pravda, že Jugase jsem měl taky vždycky rád. Mými vzory ale byli Ronaldinho nebo Messi. To jsou pro mě Bohové fotbalu. (úsměv). Ale jelikož hraji většinou stopera, tak asi můj největší vzor na mém postě je David Luiz.