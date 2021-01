Na ten zápas jenom tak nezapomene. Středeční dohrávka fotbalistů Zlína s pražskou Slavií přinesla věci, o kterých se bude chvíli mluvit. Kuchtův hattrick, famózní trefa opěvovaného Senegalce Simy, pět gólů favorita za poločas a nakonec i výhra Pražanů v tenisovém poměru 6:2. Obránci Fastavu Martinu Cedidlovi však v hlavě zůstane především premiérová ligová trefa, kterou zaznamenal ve svém sedmatřicátém utkání.

Martin Cedidla | Foto: pro Deník Jan Zahnaš

Devatenáctiletý mládežnický reprezentant se prosadil v úvodu druhé půle, po standardní situaci Španěla Martíneze propadlý balon na zadní tyči pohotově uklidil do sítě. „Byl to přímák z pravé strany. Čekal jsem na přetažený nebo vypadlý míč, který se mně nakonec dostal. Dorážku jsem se snažil nacpat co nejvíce k tyči, což se mi povedlo,“ popisuje Cedidla.