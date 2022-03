Cedidla si splnil dětský sen, nastoupil za lvíčata. Premiéru si odbyl i Conde

Byla to pouze minuta, i tak stál krátký pobyt na trávníku v Albánii zato. Mladý zlínský fotbalista Martin Cedidla si v pátek večer připsal premiéru v dresu českých lvíčat, když při kvalifikační duelu o postup na mistrovství Evropy 2023 v nastaveném čase střídal Pavla Šulce a zaknihoval první start za reprezentaci do jednadvaceti let.

Obránce Zlína Martin Cedidla v pátek poprvé nastoupil za reprezentaci do jednadvaceti let. | Foto: FC Fastav Zlín

„Jsem moc rád, že se to povedlo už v prvním zápase, byť jen nakrátko. Samozřejmě každý chce hrát co nejdéle, ale já si vážím i toho, že jsem do zápasu vůbec nastoupil a splnil si jeden ze svých dětských snů," uvedl na klubovém webu odchovanec zlínského Fastavu. Čeští fotbalisté do 21 let zdolali domácí Albánii 1:0, k těsné výhře pomohl svěřencům trenéra Jana Suchopárka vlastní gól domácích v prvním poločase. „Všichni byli šťastní, že jsme tenhle zápas zvládli. Věříme, že na toto vítězství navážeme s Andorou," uvedl obránce se 74 ligovými starty. Další start si důrazný zadák může připsat již v úterý, kdy se Lvíčata pokusí navázat na páteční triumf a upevnit si první místo ve skupině G. „Uvidíme, kolik dostanu prostoru. Všechno záleží na trenérovi. Já budu připraven na sto procent," říká dvacetiletý stoper nebo krajní obránce ševců. Obránce Zlína Martin Cedidla v pátek poprvé nastoupil za reprezentaci do jednadvaceti let.Zdroj: FC Fastav Zlín Čeští mladíci se už v sobotu přesunuli z Albánie do Španělska. V barcelonském komplexu La Parellada absolvovali regenerační trénink. V neděli se výprava vydá autobusem na cestu do Andorry. Český tým má po sedmi odehraných zápasech pět výher, jednu remízu a jednu prohru. Pokud získá v úterý další tři body, rozhodne se o konečném umístění v kvalifikaci v červnu, kdy budou čeští mladíci hostit Anglii a Andorru „Před dalším srazem bude důležité upevnit si svoji pozici v tabulce. Myslím si, že o první místo ve skupině zabojovat můžeme," dodává Cedidla. Conde hrál dvacet minut Premiéru v národním týmu Guinei si odbyl zlínský záložník Cheick Oumar Conde, který proti Jihoafrické republice odehrál závěrečných dvacet minut. Přátelský duel skončil bezbrankovou remízou. Středopolař Fastavu na něj nikdy nezapomene. „Byl to můj první zápas za národní tým, budu si jej pamatovat navždy," říká Conde. Na posledních dvacet minut zasáhl zlínský záložník Cheick Oumar Conde (v bílém) v dresu Guinei proti Jihoafrické republice.Zdroj: FC Fastav Zlín Část utkání proto Jihoafrické republice si užil. „Nebylo to špatné. Necítil jsem na sobě žádnou nervozitu ani tlak, a proto jsem mohl hrát s čistou hlavou svůj fotbal," líčí na klubovém webu. Další start si v tomto reprezentačním srazu ale nepřipíše, úterní duel Guineje se Zambií byl totiž zrušen. „Je to škoda," povzdechl si Conde, který se v neděli vrací zpět do Zlína.