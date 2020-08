I když ševci o nadějný náskok v dramatickém závěru přišli, na nádhernou ránu do šibenice se jen tak nezapomene. „Gólu předcházel centr z levé strany. Balon proletěl až ke mně. Byl jsem tam úplně sám, tak jsem zavřel oči a práskl do toho. Míč krásně zaletěl až do šibenice,“ popisuje famózní střelu její autor.

Cedidlova branka by se neztratila v žádné hitparádě branek. „Za gól jsem rád, ale je to jenom přípravný zápas. V lize by to bylo cennější,“ ví dobře.

Teprve osmnáctiletý zadák jako jediný z celého kádru Zlína odehrál středeční duel celý. První poločas nastoupil na pozici halfbeka, po přestávce se přesunul na obvyklý post krajního obránce.

„Ne že bych se na to cítil, ale dostal jsem tu možnost, tak jsem si zahrál devatenáct minut. Pro mě to byl těžký zápas, docela jsem si zaběhal. Snad jsem alespoň trochu splnil očekávání,“ doufá Cedidla.

Ve druhé půli na kraji obrany se cítil o něco líp. „Přece jenom tam nastupuji i v lize, halfbeka jsem hrál snad jenom jednou. Byla to pro mě trochu novinka, ale snažil jsem se plnit pokyny a hrát, co to šlo,“ uvedl s úsměvem.

Proti Slovanu Bratislava si stejně jako další zlínští fotbalisté pořádně mákl. „Byl to těžký soupeř, první tým slovenské ligy. Běhavý mančaft se spoustou cizinců v sestavě,“ připomíná.

Cedidla má za sebou náročnou přípravu, v nohách spoustu dvoufázových tréninků. „Naštěstí už se to trošku zmírňuje a brzy půjdeme do finální herní fáze,“ říká.

Ševci před startem FORTUNA:LIGY sehrají ještě dva přípravné zápasy. V sobotu na Vršavě vyzvou druholigový Prostějov, za týden se v generálce utkají s Brnem.

Do nové sezony vstoupí domácím duelem se sousedním Slováckem. „To bude krásné. Hned na úvod jeden z nejtěžších zápasů. Na derby se ale moc těším,“ přiznává mládežnický reprezentant.