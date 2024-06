Další odchovanec je fuč. Fotbalisté Zlína po dvou příchodech hlásí další ztrátu. Po Tomu Slončíkovi a Alexandru Bužkovi opouští mateřský oddíl také Martin Cedidla. Dvaadvacetiletý obránce, který až doteď hájil pouze žluto-modré barvy rodného Zlína, má namířeno do Jablonce. Oba kluby nyní dotahují podmínky přestupu.

Obránce Martin Cedidla míří ze Zlína do Jablonce. | Foto: FK Jablonec

„Chtěl bych poděkovat Zlínu (od trenérů přes spoluhráče až po realizační tým a vedení) a taky vám fanouškům za krásných šest let v A týmu a dalších 12 let v mládeži. Za podporu kterou jste mi dávali jak v dobrých tak i horších časech. Cítím, že teď je ten čas zkusit novou výzvu. Vím, že fotbal je strašně rychlý a vím, že kdybych to nezkusil, tak si to budu zbytek života vyčítat. Budu Vám držet palce a věřím, že se příští rok vidíme tam, kam Zlín jednoznačně patří," rozloučil se Martin Cedidla.

Poctivý zadák patří mezi zlínské odchovance. Na Vršavě prošel všemi mládežnickými kategoriemi. V první lize debutoval už v sedmnácti letech. Dres ševců v nejvyšší soutěži poprvé navlékl 27. dubna 2019 na hřišti Mladé Boleslavi.

Od té doby je členem prvoligového kádru, oporou.

Krajní obránce či stoper má na svém kontě i přes svůj nízký věk už 139 ligových startů, v lize si připsal čtyři góly a stejný počet asistencí.

Cedidla v mládeži nosil i reprezentační dres. Představil se také na loňském mistrovství Evropy hráčů do 21 let, které společně hostili Rumunsko a Gruzie.

V poslední sezoně nastoupil ve 33 zápasech, vstřelil jeden gól a u dvou branek asistoval, sestupu ševců do nižší soutěže však nezabránil.

Díky novému angažmá v Jablonci však bude hrát první ligu dál.

Cedidla za Severočechy nastoupí už v pátečním přípravném zápase proti Chlumci nad Cidlinou.