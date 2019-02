Kouč Pražanů Martin Hašek si rovněž uvědomoval důležitost střetnutí a pod tíhou okolností vsadil na trojici stoperů a urputnou defenzivu, která nakonec na Letné slavila úspěch.

Zlínští poprvé od konce trenéra Bílka upustili od systému se třemi obránci, se kterým na podzim slavili úspěchy a sbírali body, a vrátili se k obvyklému rozestavení. I když mnozí fanoušci ani změnu na trávníku nepostřehli, bylo to víkendové téma číslo jedna.

„Chtěli jsme soupeře překvapit, což se nám ale nepodařilo,“ uznal domácí záložník Josef Hnaníček.

Ševci se nácvikům v trénincích pečlivě věnovali. Drilovali náběhy i kombinaci.

Zápas ale ukázal jisté nedostatky, hlavně v ofenzivě to zase drhlo.

Otázka je, zda za chyby mohl systém, nebo jednotlivci.

„Nechci říkat, že to bylo úplně nové, vždyť všichni hráči v tomto rozestavení už hráli, takže to bylo jenom u některých věcí. Chtěli jsme něco změnit. Dát naší hře nový impulz a soupeře překvapit. Samozřejmě si uvědomujeme, že to z naší strany nebylo ještě úplně ono. Ale bylo to lepší než zápasy předtím,“ je přesvědčený Petr Jiráček.

Kouče Pivarníka ke změně rozestavení vedly především okolnosti. Kromě nepovedeného vstupu do jarní části sezony to byly třeba absence Gajiće a Vyhnala.

„Nebylo jednoduché poskládat trojici obránců,“ tvrdí trenér Fastavu. Nakonec si poradil i bez marodů, i když konečný výsledek nikoho nepotěšil.

„Zápas jsme zvládli celkem slušně. Nikdy není jednoduché hrát do plných. Měli jsme třeba víc šancí než Sparta proti Bohemce,“ poukazuje Pivarník.

Klokani sice v malém pražském derby neuspěli, zato ve Zlíně slavili první výhru po deseti kolech. Celku z Vršovic k důležitému triumfu pomohla také důkladná příprava a rozbor hry protivníka.

„Hráli jsme jinak než obvykle. Rozhodl jsem se udělat změnu z principu, ne protože by nás způsob hry měl posouvat dál,“ vysvětluje kouč Pražanů Martin Hašek. „Dosavadní způsob hry nám nepřinášel bodový zisk, jenom velké či menší šance. Ve Zlíně jsme byli vědomě pasivní. Čekali jsme, až se soupeř o nás rozbije,“ pokračuje známý trenér.

Někdejší defenzivní středopolař Sparty a mladší bratr olympijského vítěze z Nagana připravoval svěřence na obě varianty zlínské sestavy. Klokani měli ševce přečtené.

„Trenér Pivarník předtím zachoval rozestavení se třemi obránci proto, že to týmu na podzim přinášelo úspěch. Když ale na jaře přišly další dvě porážky, bylo logické, že se vrátil k tomu, čemu věří víc,“ líčí Hašek.

Jeho mužstvo si na ševce i po deseti zápasech bez výhry věřilo.

„Dokázal jsem si představit, v jakém rozpoložení Zlínští jsou. Vždyť pětkrát po sobě prohráli. Není složité se vcítit do mysli trenéra i hráčů,“ vykládal novinářům Hašek.

Na trávníku měl jedenáct bojovníků a v kapse nečekaný triumf. Rozestavení se třemi stopery.

„Soupeř na nás nemohl být připravený. To by musel věštit z křišťálové koule nebo mít u nás zvědy,“ dodal s úsměvem Hašek.

O jeho odvolání se na Letné nemluvilo. Naopak kouč Pivarník mít klid na práci rozhodně nebude.