V momentě, kdy hlavní rozhodčí Dalibor Černý přerušil hru a rozběhl se směrem k monitoru, aby si na pokyn kolegy u videa Jana Petříka zpětně prohlédl situaci v šestnáctce Zlína, kdy obránce Cedidla zahrál ve vápně rukou, vysvětloval si s kapitánem Simerský věci ohledně bránění.

Fanoušci Zlína při zápase se Spartou (podzim 2023) | Video: Libor Kopl

„Když jsem se otočil na pravou stanu, tušil jsem, že bude zle, i když jsem to moc nepochopil,“ přiznává krajní bek Zlína Tomáš Čelůstka.

Navrátilec ve žlutém dresu klíčovou situaci v reálu neviděl, proto verdikt elitního českého sudího komentovat nechtěl. Na rozdíl od jiných ale zůstal na věcí, arbitrovi nijak nespílal.

„Ceďa z toho byl špatný, pravděpodobně rukou zahrál,“ tuší bývalý zadák Opavy či Pardubic.

Dostupné záběry prokázaly, že Cedidla po dlouhém autu Sparty zahrál rukou, odpískaný pokutový kop byl však hodně přísný a nebýt na stadionu videa, nikdo by nic nepostřehl.

Ševce verdikt sudího Černého bolel o to víc, že jim v prvním poločase neuznal vedoucí gól Žáka, jenž stál právě po centru Čelůstky v ofsajdu.

„V první moment jsem byl v euforii, protože jsem si myslel, že jsme dali regulérní gól. Měli jsme z gólu radost, vzápětí nám ji rozhodčí vzal,“ popisuje své bezprostřední pocity dvaatřicetiletý fotbalista.

Zklamaný Vrba: Mužstvo nemám za co kárat. Prohráli jsme přísnou penaltou

Ševci nakonec Spartě podlehli 0:1 a po dvou kolech zůstávají ve FORTUNA:LIZE na nule. „Jsme hodně zklamaní, minimálně na bod jsme měli,“ ví dobře.

Od výkonu ze zápasu s úřadujícím šampionem se Zlíňané chtějí odrazit. „Musím strašně moc poděkovat klukům a smeknout před nimi, jak hráli, bojovali. Musím je poprosit, abychom v tomto pokračovali dál. Proti Spartě jsme předvedli výborný výkon. Toto je cesta, kterou můžeme jít. Pokud budeme hrát takhle, nemám o nás strach,“ říká Čelůstka.

Jenže ševce za týden čeká další silný protivník, jiný kandidát na titul. „Bude to ještě o něco těžší,“ tuší.

„Proti Spartě jsme hráli ve skvělé atmosféře, před našimi výbornými fanoušky, kterým bych chtěl poděkovat, byli skvělí. Doma se nám hrálo dobře, na Slavii to bude složitější,“ pokračuje.

Tyč, neuznaný gól. Ševci trápili Spartu, srazila je penalta a gól Krejčího

Ani nepříznivý výsledek ale Čelůstkovi nepokazil návrat do rodného města. Zlínskému odchovanci se v sobotním duelu se Spartou splnilo jedno velké přání, poprvé v lize navlékl dres mateřského klubu, na Letné nastoupil před rodinou a kamarády, bojoval za Zlín.

„I když jsme prohráli, moc jsem si to užil,“ přiznává. „Jsem rád, že jsem zpátky doma, že přišlo tolik lidí, o to to pro mě bylo krásnější,“ líčí.

Zda se někdy potká v jednom týmu se straším bratrem Ondřejem, který po konci ve Spartě zamířil do druhé turecké ligy, momentálně netuší.

„Nevím, jak moc byl brácha v kontaktu se Zlínem, ale my debatovali od začátku června, po konci sezony na Kypru. Bavili jsme se spolu. Brácha měl poslední možnost jít ještě ven. Jelikož roky nezastavíme, chtěl toho ještě využít,“ dodává.