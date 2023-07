Na tuhle chvíli čekal od dětství. Krajní obránce Tomáš Čelůstka vždycky snil o tom, jak si jednou zahraje za ligový tým Zlína, vyběhne před vlastní fanoušky. Dlouholeté přání se mu částečně splnilo v sobotním přípravném zápase na Vršavě proti Prostějovu (2:1), ve velkém vedru odehrál první poločas.

Proměněná penalta Lukáše Bartošáka při zápase s Prostějovem | Video: Libor Kopl

„I když to bylo hodně náročné, tak jsem rád, že jsem konečně ve zlínském dresu a užívám si to,“ přiznal s úsměvem.

Letní posila ševců při své premiéře navlékla dres s číslem tři, na rukávě měl kapitánskou pásku. „Nevím, jaký je tady sazebník ale určitě to bude dražší,“ tuší bývalý hráč Opavy či Pardubic.

Diváky zaujal především zahrávanými standardními situaci. „Byli jsme na ně určení společně s Tomem Slončíkem. Vždycky jsem ho poprosil, zda by mi to nenechal, abych si to mohl zkusit, protože jsem dlouho nebyl na hřišti. Tímto mu děkuji,“ uvedl jednatřicetiletý fotbalista.

Právě po Čelůstkových centrech a rohových kopech se domácí několikrát dostali ke střele, k pořádnému zakončení, všechny rány ale zastavili obětaví a dobře postavení prostějovští zadáci.

Ševci se ale prosadili až po změně stran, když už Čelůstka s parťáky běhal po vedlejší umělé trávě. „Druhou ligu jsem hrál sedm let, takže vím, že Prostějov má kvalitu a zvedl se. Některé kluky dobře znám, ve své soutěži budou dobří,“ předpokládá.

Hrdličkovi prospěl Třinec, nyní se tlačí do ligy. Ve vedru se cítil dobře

Mladší bratr bývalého reprezentanta Ondřeje Čelůstky se po konci kyperského angažmá vrátil do Baťova města po dlouhých dvanácti letech.

K týmu se připojil ve Velkých Karlovicích, kde ševci absolvovali krátké, čtyřdenní, soustředění.

„Nyní všichni jdeme mimo svoji komfortní zónu, na vůli. Právě v tomto období se ukazují charaktery. Není to ideální, nikdo z nás se necítí jako v ostrém zápase, ale dá se na čem stavět. Kluci jsou pracovití, makají. Na sezonu to vyladíme a bude to dobré,“ věří.

Než na Letné podepsal dvouletou smlouvu, připravoval se individuálně. „Což je samozřejmě něco jiného než být s kluky na hřišti,“ připomíná.

Ševce postihla viróza, vypadlo sedm hráčů. K výhře pomohli i borci z juniorky

I když velké tréninkové manko nemá, cítí, že to pořád není ono. „Mám dva týdny na to, abych to doladil a byl na sto procent připravený na ligu,“ ví dobře.

Proti Prostějovu mu stačilo i pětačtyřicet minut, další kilometry absolvoval za zábradlím.

Vydat se musel i za některé parťáky, kteří kvůli viróze zůstali jen mezi diváky. Další nastoupili i přes zdravotní problémy.

„Někteří kluci s námi neabsolvovali ani trénink, šli rovnou do zápasu, na krev. Musíme to ale překousnout, jít za hranu a ukázat, co v nás je,“ dodal.